¡Lista oficial! Australia anuncia sus 26 convocados para el Mundial 2026
Tony Popovic definió la lista de Australia para el Mundial 2026 con 17 debutantes y ausencias de peso.
Luego de perder 1-0 ante México en partido de preparación el sábado por la noche, Australia anunció la lista final de los 26 convocados con los que disputará el Mundial 2026. El estratega Tony Popovic recompensó al mediapunta Cristian Volpato con una convocatoria de última hora.
El futbolista de 22 años modificó su lealtad de Italia a Australia apenas unos días atrás y, hasta ahora, no ha vestido la playera de Australia por lo que deberá adaptarse rápidamente al esquema de juego de los Socceroos.
Volpato arribó al campamento tras el juego donde los australianos cayeron ante México, encabeza las novedades junto al atacante Tete Yengi, quien tampoco registra participaciones internacionales previa selección. En total, 17 de sus jugadores serán nuevos en la Copa del Mundo incluido el joven de 18 años Lucas Herrington.
El grupo de veteranos es encabezado por Mat Ryan y el experimentado Mathew Leckie, quienes disputarán su cuarto Mundial. Por el contrario, la cruz de la moneda la vivieron jugadores históricos como Martin Boyle, Kye Rowles, Brandon Borrello y Joe Gauci, quienes sufrieron el corte final del seleccionador.
Listado de jugadores de Australia para el Mundial 2026
Porteros
- Patrick Beach (Melbourne City)
- Paul Izzo (Randers FC)
- Mathew Ryan (Levante UD)
Defensas
- Aziz Behich (Melbourne City)
- Jordon Bos (Feyenoord)
- Cameron Burgess (Swansea City)
- Alessandro Circati (Parma Calcio 1913)
- Milos Degenek (Apoel FC)
- Jason Geria (Albirex Niigata)
- Lucas Herrington (Colorado Rapids)
- Jacob Italiano (Grazer AK)
- Harry Souttar (Leicester City)
- Kai Trewin (New York City)
Mediocampistas
- Cameron Devlin (Hearts)
- Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
- Jackson Irvine (St Pauli)
- Connor Metcalfe (St Pauli)
- Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Aiden O’Neill (New York City)
Delanteros
- Nestory Irankunda (Watford)
- Mathew Leckie (Melbourne City)
- Awer Mabil (CD Castellón)
- Mohamed Toure (Norwich City)
- Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
- Cristian Volpato (Sassuolo)
- Tete Yengi (Machida Zelvia)
Partidos de Australia en el Mundial 2026
Australia competirá en el Grupo D e iniciará actividad el 13 de junio a las 10 de la noche ante Turquía. El 19 de junio enfrentará a Estados Unidos y cerrará el 25 de junio ante Paraguay.