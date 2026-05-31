¡Lista oficial! Australia anuncia sus 26 convocados para el Mundial 2026

Luego de perder 1-0 ante México en partido de preparación el sábado por la noche, Australia anunció la lista final de los 26 convocados con los que disputará el Mundial 2026. El estratega Tony Popovic recompensó al mediapunta Cristian Volpato con una convocatoria de última hora.

El futbolista de 22 años modificó su lealtad de Italia a Australia apenas unos días atrás y, hasta ahora, no ha vestido la playera de Australia por lo que deberá adaptarse rápidamente al esquema de juego de los Socceroos.

Volpato arribó al campamento tras el juego donde los australianos cayeron ante México, encabeza las novedades junto al atacante Tete Yengi, quien tampoco registra participaciones internacionales previa selección. En total, 17 de sus jugadores serán nuevos en la Copa del Mundo incluido el joven de 18 años Lucas Herrington.

El grupo de veteranos es encabezado por Mat Ryan y el experimentado Mathew Leckie, quienes disputarán su cuarto Mundial. Por el contrario, la cruz de la moneda la vivieron jugadores históricos como Martin Boyle, Kye Rowles, Brandon Borrello y Joe Gauci, quienes sufrieron el corte final del seleccionador.

Australia está listo para el grupo D Mexsport

Listado de jugadores de Australia para el Mundial 2026

Porteros

Patrick Beach (Melbourne City)

(Melbourne City) Paul Izzo (Randers FC)

(Randers FC) Mathew Ryan (Levante UD)

Defensas

Aziz Behich (Melbourne City)

(Melbourne City) Jordon Bos (Feyenoord)

(Feyenoord) Cameron Burgess (Swansea City)

(Swansea City) Alessandro Circati (Parma Calcio 1913)

(Parma Calcio 1913) Milos Degenek (Apoel FC)

(Apoel FC) Jason Geria (Albirex Niigata)

(Albirex Niigata) Lucas Herrington (Colorado Rapids)

(Colorado Rapids) Jacob Italiano (Grazer AK)

(Grazer AK) Harry Souttar (Leicester City)

(Leicester City) Kai Trewin (New York City)

Mediocampistas

Cameron Devlin (Hearts)

(Hearts) Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)

(Heracles Almelo) Jackson Irvine (St Pauli)

(St Pauli) Connor Metcalfe (St Pauli)

(St Pauli) Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

(Sydney FC) Aiden O’Neill (New York City)

Delanteros

Nestory Irankunda (Watford)

(Watford) Mathew Leckie (Melbourne City)

(Melbourne City) Awer Mabil (CD Castellón)

(CD Castellón) Mohamed Toure (Norwich City)

(Norwich City) Nishan Velupillay (Melbourne Victory)

(Melbourne Victory) Cristian Volpato (Sassuolo)

(Sassuolo) Tete Yengi (Machida Zelvia)

Partidos de Australia en el Mundial 2026

Australia competirá en el Grupo D e iniciará actividad el 13 de junio a las 10 de la noche ante Turquía. El 19 de junio enfrentará a Estados Unidos y cerrará el 25 de junio ante Paraguay.