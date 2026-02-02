¡Escándalo en Italia! Afición del Inter de Milán atacó a un portero con bomba de estruendo

El futbol italiano se manchó de nuevo por la violencia en las gradas. Lo que debió ser una fiesta para el Inter de Milán en su visita al Stadio Giovanni Zini, terminó en un episodio lamentable que ya le da la vuelta al mundo. Durante el duelo correspondiente a la Jornada 23 de la Serie A, los seguidores del conjunto neroazzurro cruzaron la línea y pusieron en riesgo la integridad física del guardameta rival, Emil Audero.

El incidente ocurrió cuando el partido ya estaba en su segunda mitad. Desde el sector ocupado por los visitantes, lanzaron un artefacto explosivo que detonó a escasos metros del portero del Cremonese. El estruendo fue tan fuerte que Audero cayó de inmediato al césped, visiblemente aturdido por la onda sonora, lo que obligó al árbitro Davide Massa a detener las acciones para permitir el ingreso de las asistencias médicas.

VIOLENCIA EN EL STADIO GIOVANNI ZINI: EL PORTERO EN LA MIRA

Afortunadamente, tras varios minutos de tensión y una revisión exhaustiva, el cuerpo médico determinó que Emil Audero podía seguir en el encuentro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La imagen del portero tendido en el campo generó una ola de indignación en redes sociales y medios deportivos. Este lunes, la directiva de la Serie A confirmó que inició una investigación formal para identificar a los responsables de lanzar la bomba de estruendo.

El portero de la Cremonese tras el estallido de una bomba de estruendo. AFP

Las consecuencias para el Inter de Milán podrían ser severas. Los reportes indican que el club podría enfrentar a sanciones económicas e incluso el impedir acceso a los aficionados a sus tribunas para los próximos compromisos como local. Los tifosi del cuadro lombardo, conocidos por su pasión pero también por episodios polémicos, dejaron una mancha negra en una temporada que, en lo deportivo, marchaba de forma impecable.

EL INTER DE MILÁN SE AFIANZA EN LA CIMA PESE AL CAOS

Antes de que el escándalo se robara los reflectores, el equipo dirigido por Simone Inzaghi dio una exhibición de contundencia. El ‘Toro’, Lautaro Martínez, abrió el marcador apenas al minuto 15, demostrando por qué es el referente absoluto del área. Más tarde, el mediocampista polaco Piotr Zielinski sentenció el encuentro con un zapatazo desde fuera del área que dejó sin opciones a Audero, sellando el 2-0 definitivo.

Jugadores del Inter pidiendo calma a su afición. AFP

Con ese triunfo, el Inter de Milán alcanzó los 55 puntos, manteniéndose como el líder solitario de la competencia. Su más cercano perseguidor, el Milan, sigue a la distancia con 47 unidades, a la espera de su duelo contra el Bologna. Por su parte, el Cremonese se quedó estancado con 23 puntos en la posición 15, sufriendo no solo por la derrota, sino por la agresión a su futbolista en una jornada que el futbol de Italia querrá olvidar pronto.