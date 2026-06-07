Entre el futbol y la guerra: Irán llega a Tijuana para el Mundial 2026

Lo que debe ser una fiesta para unir a las diferentes naciones, Estados Unidos lo ha convertido en un frente de guerra y ha condicionado la estadía de la Selección de Irán en su territorio, razón por la cual el equipo asiático ha tenido que usar Tijuana como su base de operaciones cambiando una logística de última hora y, a donde han arribado este domingo.

La selección nacional de Irán arribó a las primeras horas de este domingo a la ciudad de Tijuana, una sede elegida de emergencia para albergar su campamento base previo a sus tres compromisos mundialistas en territorio estadunidense.

De acuerdo con un reporte de la agencia informativa Reuters, el representativo asiático aterrizó poco después de las cinco de la mañana tras un vuelo procedente de Turquía. Un estricto cordón de seguridad, compuesto por fuerzas militares y policiales, escoltó el autobús del equipo hacia su hotel de concentración en un búnker creado a contrarreloj.

El equipo usará las instalaciones de los Xolos de Tijuana que, junto con el gobierno, han buscado darles todas las facilidades. La actitud del gobierno y del equipo de la Liga MX ha sido visto a nivel internacional como un gesto de la buena cooperación que debe darse en una Copa del Mundo.

La Selección de Irán entrenará en las instalaciones de los Xolos. REUTERS

El escándalo de los visados y las declaraciones de terrorismo

A pesar de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la emisión de los documentos para la plantilla, la federación de Irán acusó una violación a las normas de la FIFA debido a que se le negó el acceso a personal administrativo y directivos clave. El embajador Pasandideh confirmó que 15 de los 70 miembros de la delegación que llegó a Tijuana no recibieron autorización de entrada.

En respuesta a la disputa, un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. justificó la rigidez de los filtros migratorios ante la agencia de noticias: “Emitimos las visas necesarias para que Irán compita en la Copa del Mundo, incluyendo a los atletas y al personal de apoyo necesario”.

Sin embargo, el funcionario dio a entender que el equipo podría estar infiltrado por terroristas, una declaración que ha generado polémica: “No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para infiltrar terroristas en los EE. UU. bajo falsos pretextos”.