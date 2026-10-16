Atlante rinde homenaje al Hobbit Bermúdez con detalles especiales en su uniforme ante Pumas

El Atlante rinde homenaje a Christian “Hobbit” Bermúdez durante su partido de este viernes contra los Pumas en el Estadio Banorte, con un uniforme que incluye números personalizados y un parche conmemorativo en reconocimiento a la trayectoria del futbolista azulgrana.

La elección del encuentro responde a la participación del mexicano en el equipo de los Potros que venció al conjunto universitario en la final del Apertura 2007.

Los detalles especiales aparecen en todas las camisetas del Atlante para este compromiso y están dedicados a recordar la trayectoria del mediocampista por la institución, con referencias a su dorsal y distintas etapas de su carrera con el equipo.

Así es el uniforme conmemorativo del Hobbit Bermúdez

Los dorsales de las camisetas azulgranas incorporan la silueta del escudo del Atlante y el número 18, en referencia al número que ha utilizado Bermúdez durante su etapa con los Potros. El diseño también incluye imágenes del futbolista correspondientes a diferentes momentos de su trayectoria en el club.

Además, los números llevan la leyenda “Christian Bermúdez. Gracias 18”, un mensaje dedicado al jugador por su recorrido con la institución. La composición reúne elementos gráficos relacionados con su identidad dentro del equipo.

En la parte delantera de la camiseta, los futbolistas llevan un parche conmemorativo que tiene como base el escudo del Atlante. Sobre el diseño aparece el texto “Leyenda. Hobbit 18”, con el que el club reconoce la importancia de Bermúdez en su historia.

Christian Bermúdez es considerado una de las grandes leyendas en los 110 años de historia del Atlante. Mexsport

Los títulos y números del Hobbit con Atlante

Christian Bermúdez ha jugado 340 partidos con la camiseta del Atlante a lo largo de su carrera. Su trayectoria incluye títulos tanto en la máxima categoría del futbol mexicano como en la Liga de Expansión MX, donde también formó parte de los logros deportivos de la institución.

Entre sus principales conquistas destaca el campeonato de Liga MX en el Apertura 2007. También formó parte del Atlante que ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2009.

Su palmarés con los Potros incluye, además, tres títulos de la Liga de Expansión MX y un Campeón de Campeones de esa categoría. Estos logros forman parte de una trayectoria que abarca distintas etapas competitivas del club.

El reconocimiento ante Pumas destaca su vínculo con el Atlante y su participación en los campeonatos que consiguió la institución.