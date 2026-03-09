Pelea campal en Brasil deja 23 expulsados; lejos del Récord Guinness

Golpes, empujones patadas y más se vivió en el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro en Brasil, dejando 23 expulsados e imponiendo récord de jugadores que vieron la tarjeta roja en un mismo partido en un compromiso disputado en el país 5 veces campeón del mundo; se esperan sanciones de más de un duelo.

Durante el tiempo de compensación del disputado el domingo 8 de marzo, la Final del Campeonato Mineiro se vio manchada por un choque entre el delantero de Cruzeiro y el portero de Atlético Mineiro, mismo que prendió los ánimos de los futbolistas en el terreno de juego.

Encarándose, queriendo separar y empujando a sus rivales, comenzó una campal en la que el árbitro Matheus Candançan perdió el control de todo lo que ocurría en el campo, ya que jugadores y cuerpo técnico entró al rectángulo verde a protagonizar una pelea que escaló y se sufrió durante más de un minuto, tiempo necesario para dejar una marca negativo en el historial de ambas instituciones.

Pese a terminar con el trofeo en las vitrinas, Cruzeiro sufrió de 12 expulsados por 11 de Atlético Mineiro, dejando una cifra de 23 expulsados e imponiendo el récord de mayor cantidad de futbolistas que vieron la tarjeta roja en un partido celebrado en Brasil.

El Récord Guiness le pertenece al Claypole vs. Victoriano de Argentina en 2011, correspondiente a la Quinta División de Argentina, donde el árbitro Damián Rubino expulsó a 36 personas, incluyendo titulares, suplentes y cuerpos técnicos.

Estos fueron los 23 expulsados en el Cruzeiro Vs Atlético Mineiro del pasado domingo 8 de marzo:

Cruzeiro (12): Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge.

Atlético Mineiro (11): Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Las imágenes le dan la vuelta al mundo y FIFA podría determinar un castigo mayor para estos conjuntos, quienes son de los equipos más reconocidos en Brasil.

BFG