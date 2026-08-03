Eduardo Nájera sorprende a Chicharito con regalo especial tras su llegada a Dallas

Javier "Chicharito" Hernández recibió una cálida bienvenida a Dallas de la mano de otra leyenda del deporte mexicano. Los Dallas Mavericks compartieron en sus redes sociales el emotivo encuentro entre el delantero y Eduardo Nájera, quien le obsequió un jersey personalizado del equipo como parte de su llegada a la ciudad.

El histórico exjugador de la NBA entregó a Hernández una camiseta de los Mavericks con el apellido deportivo del atacante y el tradicional número 14 en la espalda, en un gesto que busca darle la bienvenida a quien será una de las principales figuras del Atlético Dallas, franquicia que debutará en la USL Championship en 2027.

Eduardo Nájera da la bienvenida a Chicharito con un jersey de los Mavericks

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por los propios Mavericks, la cuenta oficial de NBA México y el mismo Chicharito. En la publicación se observa el momento en que Nájera entrega el jersey al delantero, seguido de un abrazo entre ambos y una fotografía de la camiseta personalizada.

El gesto refleja el entusiasmo que existe en Dallas por la llegada del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, quien iniciará una nueva etapa en el futbol estadounidense tras su paso por Chivas.

Aunque el Atlético Dallas iniciará oficialmente su participación en la USL Championship hasta 2027, Chicharito ya comenzó a integrarse al proyecto y a recibir el respaldo de distintas figuras deportivas de la ciudad, en busca de convertirse en uno de los rostros principales de la nueva franquicia.