Las pausas de hidratación fueron una de las grandes novedades del Mundial 2026. Por primera vez, la FIFA obligó a detener el juego tres minutos a mitad de cada tiempo en los 104 partidos del torneo, sin importar el clima ni si el estadio contaba con aire acondicionado.

La medida, justificada en el bienestar de los jugadores y, en muchos casos, como un pretexto comercial, generó rechazo entre buena parte de los aficionados, que la vieron como una interrupción innecesaria del ritmo del juego. Aun así, todo apunta a que estas pausas han llegado para quedarse.

Según un reportaje de The Guardian publicado este miércoles, los documentos de licitación de los derechos televisivos del Mundial 2030 (que se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con tres partidos en Sudamérica) incluyen una provisión específica que permite a las cadenas vender publicidad durante las pausas de hidratación.

Haaland en la pausa de hidratación REUTERS

El periódico británico señala que esta cláusula constituye “una fuerte indicación” de que las controvertidas interrupciones se mantendrán.

La FIFA insiste en que todavía no ha tomado una decisión definitiva y que los documentos de la licitación están diseñados para cubrir todas las opciones posibles.

Fuentes del organismo trasladaron que las bases contemplan tanto las pausas de hidratación como las de refrigeración (el modelo de la UEFA, que prevé parones de entre 90 segundos y tres minutos si la temperatura en el campo supera los 28 °C).

El medio recuerda que la FIFA pasó de aplicar 'cooling breaks' de forma puntual a imponer las pausas de hidratación de manera generalizada en 2026, tras las altas temperaturas registradas en el Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos.

¿Qué tan bien resultó la pausa de hidratación en el Mundial 2026?

Más allá del argumento del bienestar de los jugadores, el componente comercial es evidente. The Hollywood Reporter informó el pasado verano de que las pausas generaron entre 2 y 9 millones de dólares en ingresos publicitarios por partido, y se estimó que Fox ingresó unos 250 millones de dólares solo por este concepto.

Según The Guardian, la expectativa de que estas pausas se repitan en 2030 podría impulsar el precio de los derechos televisivos (especialmente en Estados Unidos, donde se espera una puja entre 1.500 y 2.000 millones de dólares).

Un análisis de The Times mostró que las pausas solían reducir el “momento” de los encuentros (un 17% de media en la fase de grupos) y que, en varios casos, provocaban cambios notables en la dinámica tras la reanudación.

Mientras la FIFA defendió la uniformidad de la norma para proteger la integridad de la competición, una parte importante del público y de la prensa la interpretó más como una ventana publicitaria que como una necesidad puramente deportiva.