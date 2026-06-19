El negocio de la pausa: cómo la "hidratación" de la FIFA se convirtió en una mina de 250 millones de dólares

El Mundial 2026 no sólo está rompiendo récords por tener 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede. También está estrenando una nueva frontera en el futbol moderno; el momento en que un partido se detiene para que el negocio entre en escena.

Las pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad nacieron bajo un argumento deportivo: proteger a los jugadores ante las altas temperaturas del verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pero desde el primer silbatazo se transformaron en uno de los temas más polémicos del torneo.

Para los aficionados, el problema no es beber agua. El problema es lo que ocurre durante esos tres minutos.

La pausa que FIFA presenta como una medida de bienestar para los futbolistas se convirtió para las televisoras en una nueva ventana comercial. En un Mundial donde cada segundo de exposición vale millones, detener el juego abre espacio para anuncios, promociones y activaciones de patrocinadores.

En los 104 partidos del torneo, las pausas representan aproximadamente 624 minutos adicionales de inventario comercial. Es decir, más de 10 horas acumuladas de oportunidades para colocar publicidad durante una competencia que concentra la atención del planeta.

El futbol, acostumbrado a una transmisión continua durante los 45 minutos de cada tiempo, ahora tiene una interrupción programada similar a otros deportes estadunidenses.

Ahí aparece la comparación inevitable con la NFL.

Mientras los seguidores del futbol americano aceptan las pausas comerciales como parte natural del espectáculo, muchos aficionados consideran que romper el ritmo de un partido afecta la esencia del deporte.

Es una interrupción de tres minutos que cambia todo”, comentó Didier Deschamps, técnico de Francia campeón del mundo, antes del torneo. “Tenemos que adaptarnos. Pero los broadcasters están felices, ¿no?”

La molestia también llegó desde los protagonistas.

Virgil van Dijk cuestionó que las pausas aparezcan en todos los partidos sin importar las condiciones climáticas.

Si realmente hace mucho calor, obviamente será bueno utilizarlas, pero creo que hay que analizar cada partido por separado”, señaló el capitán neerlandés.

Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, fue todavía más claro.

El impacto económico de estas pausas tiene varias capas.

La primera es la televisión. Cada interrupción representa un espacio donde las cadenas pueden vender publicidad premium. Un anuncio de 30 segundos durante partidos del Mundial puede alcanzar cifras que rondan cientos de miles de dólares y aumenta considerablemente cuando juega la selección local.

¿Cuánto dinero ganan en anuncios?

De acuerdo con reportes de The Wall Street Journal, un espacio de 30 segundos durante la fase de grupos o partidos de perfil bajo se cotiza en unos 200,000 dólares. Sin embargo, cuando juega la selección de Estados Unidos, el precio se dispara hasta los 750,000 dólares por spot

Con una tarifa promedio estimada de 300,000 dólares por anuncio, las proyecciones de firmas como Sports Business Journal indican que Fox Sports ganará al menos 250 millones de dólares únicamente gracias a las pausas de hidratación. Si las tarifas promedian los 400,000 dólares debido al impacto de las rondas de eliminación directa, la cifra escalará a los 332.8 millones de dólares.