Pato O'Ward califica en segundo lugar en Mid-Ohio; Lundgaard obtiene la 'pole position'

Pato O’Ward regresó a la primera fila de salida en la temporada 2026 de IndyCar al calificar en segundo lugar para el Mid-Ohio 200, mientras su coequipero Christian Lundgaard logró la ‘pole position’.

El mexicano, quien ganó en esta pista hace dos años, busca tomar revancha tras los eventos desafortunados en Road America, donde una bandera amarilla le arruinó la posibilidad de batallar por la victoria.

Hasta ahora, el fin de semana ha sido sólido para el regiomontano, al colocarse en los primeros sitios en los entrenamientos y ser candidato a la ‘pole’ en la calificación del sábado, en especial porque Alex Palou, David Malukas y Kyle Kirkwood, quienes encabezan el campeonato, no avanzaron a la instancia del Fast Six.

Tanto O’Ward como Lundgaard se la jugaron a una estrategia de hacer una sola vuelta lanzada en la Q3, la cual le funcionó a ambos. Mientras expiraba el reloj, el mexicano cronometró 1:04.8649 m, con el cual superó por doce milésimas a Will Power, pero eventualmente fue Lundgaard, el último en completar un giro lanzado, lo venció 0.025s.

De esta forma, por tercera vez desde que la marca británica regresó a las carreras de Indy, el equipo Arrow McLaren aseguró un 1-2 en una calificación. El año pasado, ambos encabezaron el esfuerzo en Thermal, California, y en Portland, Oregon.

Tengo que agradecer a los chicos y chicas de Arrow McLaren, Chevrolet, fue un gran Fast Six para ellos”, expresó. “Felicidades para Christian por la pole”.

Es bueno estar completando la primera fila, rumbo a la Curva 1, es una gran vista. He estado feliz con el auto todo el fin de semana y tenemos una buena oportunidad para que ocurra mañana”.

O’Ward, quien marcha en quinto lugar en el campeonato, busca acercarse a las posiciones estelares. El español Palou, quien lo supera por 117 puntos, calificó en octava casilla, mientras el sublíder Malukas fue cuarto. Kirkwood, tercero en el certamen, saldrá décimo.

Cinco usuarios de Chevrolet calificaron en los seis primeros sitios, con Power siendo el mejor representante de la casa japonesa.

De destacar que Josef Newgarden, quien todavía se está recuperando de una lesión en un pie sufrida en un accidente en la Indy 500, fue noveno, en tanto que Felix Rosenqvist acabó en el puesto 13. El alemán Mick Schumacher se ubicó en el sitio 16.

El neozelandés Scott Dixon, quien dejará Chip Ganassi Racing a fin de temporada, ocupó el sitio 21.

El Mid-Ohio 200 de IndyCar arrancará este domingo a las 10:52 hrs (Tiempo del Centro de México) y se verá en exclusiva por la plataforma de streaming Disney Plus.