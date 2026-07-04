Mundial: Francia vs Marruecos, primer partido confirmado de Cuartos de Final

En un partido tenso y de bajo vuelo, la selección francesa tuvo que remar contra la corriente ante una Paraguay ordenada y aguerrida que planteó un bloque bajo y físico. Les Bleus dominaron la posesión, pero carecieron de fluidez en ataque durante gran parte del encuentro.

Finalmente, un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo permitió a Francia sellar el 1-0 y clasificar a cuartos de final.

Jugadores de Francia celebrando el gol de Mbappé. Reuters

Fue una victoria trabajada, sin brillos excesivos, que deja claro que el campeón del mundo todavía debe ajustar piezas si quiere llegar lejos en este Mundial 2026.

Primer cruce de cuartos confirmado: Francia vs Marruecos

Tras la sufrida victoria ante Paraguay, ya está definido el primer partido de los cuartos de final del Mundial 2026: Francia se medirá a Marruecos.

El cruce promete ser de alto voltaje. Los franceses llegan como favoritos naturales por su plantilla estelar y su historia reciente, pero los marroquíes ya demostraron en Qatar 2022 que pueden complicar la vida a cualquiera.

Marruecos, que también avanzó venciendo 3-0 a Canadá, llega con la moral alta y un estilo compacto y contragolpeador que puede poner en apuros a la defensa gala.

El duelo se perfila como una revancha de las semifinales de 2022, donde Francia eliminó a Marruecos por 2-0.

Esta vez, en fase de cuartos, ambos equipos buscarán imponer sus virtudes: el talento individual francés contra la solidaridad y el orden táctico del conjunto africano. Será uno de los choques más atractivos de la fase final.

Historial en Copas del Mundo entre Francia y Marruecos

Francia y Marruecos se han enfrentado una sola vez en la historia de los Mundiales. El único antecedente data de las semifinales de Qatar 2022, donde los galos se impusieron por 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

En ese partido, Marruecos, la gran sorpresa del torneo, plantó cara durante el primer tiempo pero terminó cediendo ante la calidad francesa.

Marruecos se instala en cuartos de final del Mundial 2026 REUTERS

Fue un encuentro emotivo que cortó el sueño histórico de los Leones del Atlas de llegar a la final, pero consolidó su cuarta posición como el mejor resultado africano en un Mundial.

Más allá de ese cruce, el historial general entre ambas selecciones (incluyendo amistosos) favorece claramente a Francia, que nunca ha perdido en tiempo reglamentario. El próximo partido en 2026 será apenas el segundo capítulo mundialista entre estas dos selecciones.