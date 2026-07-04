Mbappé guía a Francia; victoria ante Paraguay, con rumbo a Cuartos contra Marruecos

Después de un partido muy rocoso y complicado, Francia consiguió un resultado muy ajustado ante Paraguay (1-0) y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

La selección paraguaya hizo un partido como se esperaba, muy bien parada en defensa y esperando el contragolpe, aunque no hubo recompensa.

Mbappé cobrando bien el penalti de la victoria de Francia REUTERS

El equipo de Didier Deschamps buscó todo el partido el resultado positivo, sin embargo, no encontró espacios. Mbappé, Dembélé y Olise estuvieron muy bien marcados y poco pudieron hacer en el partido.

La Albirroja se metió muy bien en defensa y por 45 minutos, le salió el resultado, irse sin goles al medio tiempo.

Para el segundo tiempo, la historia fue la misma, pero Deschamps decidió mete a Doue, quien consiguió el penalti.

El jugador del PSG se burló a dos, entró al área y en el último regate, un defensa de Paraguay lo bajó. El árbitro no señaló nada, pero con la intervención del VAR, se marcó penalti.

Kylian Mbappé cogió el esférico y tras una gran ejecución, mandó el balón al fondo. Con este gol, el capitán de Francia consiguió su séptimo tanto del Mundial 2022.

Pese a que Paraguay intentó, no encontró premio. Con casi todos sus jugadores cansados y ante una Francia que tenía ventaja, los dirigidos por Gustavo Alfaro quedaron eliminados ante una de las favoritas.

Francia vs Marruecos en los cuartos de final

Antes de este partido, la Selección de Marruecos consiguió su victoria ante una de las anfitriones, Canadá (0-3) y con ello, se instaló en los Cuartos de Final.

Ahora, con este resultado de Francia, ambas selecciones se van a enfrentaran en la ronda de los mejores ocho selecciones del mundo.

Jugadores de Francia celebrando el gol de Mbappé. Reuters

Este será un tremendo partidazo, ya que ambas selecciones han mostrado buen funcionamiento. Marruecos quiere seguir como el caballo negro, mientras que Francia quiere reafirmar su estatus como gran favorita al título mundial.