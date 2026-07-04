La gira de Franco Escamilla ya “eliminó” a dos selecciones; ahora va por Inglaterra

Mientras millones de mexicanos cuentan las horas para el partido de Octavos de Final entre México e Inglaterra, el comediante Franco Escamilla también quiso poner su granito de arena, aunque a su muy particular estilo.

A través de un video grabado durante su estancia en Londres, el regiomontano compartió con sus seguidores una curiosa coincidencia que ha acompañado su gira por Europa, misma que terminó convirtiéndose en una divertida cábala entre los aficionados de la Selección Mexicana.

Como si se tratara de una nueva sección de análisis, Escamilla bautizó el momento como “Escamilla Comentarios Críticos” y comenzó a relatar una serie de hechos que, según él, han ocurrido durante las últimas semanas.

Fue entonces cuando explicó el origen de su comentario. Durante su recorrido por el continente europeo descubrió una coincidencia que le llamó poderosamente la atención y que decidió compartir justo antes del duelo entre mexicanos e ingleses.

Primero recordó que ofreció un espectáculo en Ámsterdam y apenas un par de días después la selección de Países Bajos quedó eliminada del Mundial 2026. Más tarde viajó a Alemania, donde también presentó un show, y poco tiempo después el conjunto alemán corrió con la misma suerte al despedirse de la competencia.

Con esa “racha” como antecedente, Escamilla recordó que ahora se encuentra en Londres, ciudad donde se prepara la selección inglesa antes de enfrentarse al Tricolor.

“No estoy diciendo que nada más por eso México va a ganar y vamos a eliminar a los ingleses… pero, ¿y si sí?”, comentó entre risas, haciendo referencia a la frase que se ha convertido en uno de los lemas favoritos de la afición mexicana durante esta Copa del Mundo.

La publicación no tardó en hacerse viral y cientos de usuarios respondieron siguiendo el juego del comediante. Algunos incluso le pidieron permanecer algunos días más en territorio inglés para que la curiosa coincidencia volviera a repetirse y México consiguiera el boleto a los Cuartos de Final.

La otra predicción que volvió viral a Franco Escamilla

Esta tampoco es la primera vez que Franco Escamilla aparece relacionado con una historia que ha despertado la ilusión de los aficionados mexicanos.

Hace apenas unas semanas volvió a hacerse viral un fragmento de una sesión de hipnosis realizada por John Milton en diciembre de 2020, en la que participó el creador de contenido Paco Maya. El video resurgió luego de que se cumpliera una de las predicciones hechas aquella noche: el campeonato de Cruz Azul.

Fue el propio Escamilla quien condujo buena parte de las preguntas relacionadas con el futbol. Después de hablar sobre el futuro de La Máquina, decidió preguntarle a Paco Maya hasta dónde llegaría la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

La respuesta fue contundente. Bajo hipnosis, el creador de contenido aseguró que el Tricolor alcanzaría las Semifinales del Mundial, una declaración que volvió a cobrar fuerza después de acertar con el título celeste y que ha seguido circulando conforme el equipo dirigido por Javier Aguirre ha ido avanzando en el torneo.

Ahora, con este nuevo video grabado desde Londres, Escamilla volvió a alimentar las cábalas mundialistas. Mientras la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Inglaterra, en redes sociales muchos aficionados ya encontraron una razón más para creer y repetir la frase que ha acompañado al equipo durante esta Copa del Mundo: ”¿Y si sí?”.