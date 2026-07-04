¡Podio mexicano en Silverstone! Rafael Villagómez finaliza 3° en la antesala de la F1 

El piloto del Bajío, Rafael Villagómez, integrante del equipo VAR en la FIA Fórmula 2, logró su segundo top tres de la temporada 2026 al concluir en la tercera posición en la carrera sprint (corta) del Gran Premio de la Gran Bretaña de la Fórmula 1, esto mientras el regio Noel León remontó, aunque fuera de la zona de los puntos.

Villagómez, quien se calificó octavo para la carrera del domingo, arrancó tercero este sábado debido al sistema de parrilla inversa por detrás del italiano Gabriele Mini y el japonés Ritomo Miyata. En la partida, el competidor de VAR se mantuvo en el tercer escaño antes de ascender sobre el nipón.

El mexicano del equipo VAR no entró en presión cuando el búlgaro Nikola Tsolov lo adelantó en su persecución para la victoria, la que finalmente consiguió en el giro final atacando a Mini, una lucha a la cual también entró Villagómez en la parte final intentando tomar el segundo lugar tras haber guardado neumáticos, aunque sin éxito, pero sí logrando el podio.

Para el del Bajío este es su segundo top tres en el año en carrera sprint luego del obtenido hace una semana en Austria en la misma competencia corta.

Por su parte, Noel León cruzó la meta en el puesto 12 tras una remontada que se vio cortada al quedar detrás de Miyata. El regiomontano se quedó sin puntos y el domingo intentará colocarse en el top 10 tras partir de nueva cuenta desde la parte media de la parrilla.

Con estos resultados Villagómez saltó a la posición 19 del campeonato con 12 puntos. Noel León se mantiene quinto con 62 unidades mientras Tsolov es ahora el líder con 116 puntos empatado con Mini en los puntos, pero con más victorias en el año, cinco contra uno.