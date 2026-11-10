Pat Murphy hace historia con su tercer premio seguido como Manager del Año

Pat Murphy consiguió un lugar exclusivo en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer manager en ganar tres años consecutivos el premio al Manager del Año de la Asociación de Escritores de Beisbol de Norteamérica (BBWAA). El dirigente de los Brewers de Milwaukee recibió el reconocimiento de la Liga Nacional correspondiente a 2026 y completó una temporada en la que también conquistó la Serie Mundial.

El piloto de 67 años ganó las ediciones de 2024, 2025 y 2026, sus primeras tres temporadas completas al frente de Milwaukee. Murphy superó las rachas de dos premios consecutivos que compartía con Bobby Cox, ganador en 2004 y 2005 con Atlanta; Kevin Cash, reconocido en 2020 y 2021 con Tampa Bay, y Stephen Vogt, vencedor en 2024 y 2025 con Cleveland.

Los Brewers terminaron la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de las Grandes Ligas y una nueva marca de la franquicia. Con Murphy, Milwaukee volvió a conquistar la División Central de la Liga Nacional y después consiguió el primer campeonato de Serie Mundial de su historia al superar a los Rays en cinco encuentros.

El reconocimiento de la BBWAA se decidió mediante una votación realizada antes del inicio de la postemporada, por lo que el campeonato de octubre quedó fuera de la evaluación de los electores.

Murphy también ingresó al grupo de los campeones

Con el doble logro, Murphy protagonizó la novena ocasión en que un manager ganó el premio de la BBWAA y la Serie Mundial en la misma temporada. El antecedente más reciente correspondió a Ozzie Guillén, quien consiguió ambos reconocimientos con los White Sox en 2005.

Antes lo hicieron Sparky Anderson, con Detroit en 1984; Tommy Lasorda, con los Dodgers en 1988; Tom Kelly, con Minnesota en 1991; Joe Torre, con los Yankees en 1996 y 1998; Mike Scioscia, con Anaheim en 2002, y Jack McKeon, con Florida en 2003. Con Murphy, la lista llegó a ocho dirigentes, debido a que Torre lo consiguió dos veces.

Venable devolvió a los White Sox a los playoffs

En la Liga Americana, Will Venable ganó el premio después de conducir a los White Sox a una temporada de 84 victorias y 78 derrotas, suficiente para obtener el tercer comodín y regresar a los playoffs por primera vez desde 2021. Chicago dejó atrás tres campañas consecutivas con al menos 100 derrotas.

Los White Sox terminaron 61-101 en 2023, cayeron a un histórico 41-121 en 2024 y registraron 60-102 en 2025, durante el primer año de Venable al frente del equipo. En su segunda temporada, Venable agregó 24 triunfos al registro de Chicago y convirtió a un club acostumbrado al último lugar en un participante de la postemporada.

Los White Sox también eliminaron a los Astros en la Serie de Comodines, con lo que consiguieron su primera victoria en una serie de postemporada desde 2005, cuando conquistaron el campeonato. El avance completó la recuperación que le dio a Venable su primer premio de la BBWAA.