¡Paso perfecto! Chivas quiere su quinta victoria antes de verse las caras con el América

Chivas sale al campo para jugar pensando en uno de sus más dulces momentos como meta a superar. El Rebaño Sagrado va al campo de El Encanto en busca de su quinta victoria del torneos Clausura 2026 ante Mazatlán y así darle un nuevo mordisco a la historia al celebrar el segundo mejor arranque de la historia de los torneos cortos y quedar solo con la misión de mejorarse a sí mismas y las ocho victorias que hilaron en el torneo Bicentenario 2010.

Guadalajara ha mostrado su pegada en este fulgurante comienzo ante Pachuca (2-0), Ciudad Juárez (0-1), Querétaro (2-1) y San Luis (2-3) con destacadas actuaciones de Armando González, quien lidera la clasificación de goleo con tres dianas, y luce para tener una nueva noche pletórica ante un rival que solo ha perdido.

Estamos en un gran momento, pero no nos confiamos. Cada partido es una final y vamos a Mazatlán a sumar los tres puntos”, dijo Roberto Alvarado, uno de los referentes de Chivas al ataque durante la semana. “El invicto es bonito, pero lo verdaderamente valioso es seguir sumando y mejorar día a día”.

Una nueva victoria dejaría a Chivas junto a Cruz Azul del Clausura 2005, como los equipos que hilaron cinco victorias de inicio en un torneo corto, quedando únicamente las Chivas del torneo Bicentenario 2010 como el único referente a alcanzar con sus ocho victorias bajo el mando de José Luis Real y con Javier Chicharito Hernández como su máximo referente.

Mazatlán ha ido de campo en campo en este campeonato con la cruz de que que la franquicia está en su última campaña en esa ciudad, pues al concluir el campeonato darán paso al Atlante para jugar en la Ciudad de México. Y con ese pesar de que el final está cerca, se encaminan a establecer un récord de derrotas en torneos cortos si Chivas los vuelve a vencer frente a sus agobiados aficionados.

Duele mucho, porque dejamos todo en la cancha, pero no conseguimos el resultado. Necesitamos seguir trabajando y creer, porque todavía hay mucho torneo por delante”, reflexionó Sergio Bueno, estratega que llegó después del desastre de las primeras tres jornadas con Christian Ramírez al mando. “Sabemos que estamos en un momento complicado, pero no bajamos los brazos”.

Si Chivas hace buenos los pronósticos y sale de El Encanto con una victoria, en el camino se vendrá su próximo duelo en el Clásico Nacional ante América en Guadalajara, con los azulcremas motivados para poner fin al inicio perfecto de su archirrival.

Para Mazatlán y Sergio Bueno, quedará la deshonra de firmar la peor racha con cinco descalabros en una campaña en la que el final del equipo ya está decidido y sin esperanzas para que cambie en el futuro cercano.

Dónde ver el Mazatlán vs. Chivas

Fecha y horario: Viernes 6 de febrero de 2026, 21:06 horas (tiempo del centro de México).

Televisión en México: Azteca 7, FOX Sports

Streaming: ViX Premium