La curiosa respuesta de Thomas Tuchel ante la picante frase mexicana del chile nacional

Le preguntaron a Thomas Tuchel sobre la proverbial frase que suele acompañar a los aficionados mexicanos, esa de estribillo suave y que coloquialmente llama a la perdición de sus rivales con el picante, lo más temido para los extranjeros. En esta ocasión es "Inglaterra va a probar el chile nacional".

Tuchel, cuando oye la frase, sonríe e intuitivo sabe que el asunto va al comportamiento que pueda tener la afición mexicana antes y durante el juego, un panorama que ya tiene previsto y que para nada piensa que será guerrillero.

Creo que no será hostil, sino emotivo, no espero nada de guerra, todos han sido respetuosos, incluso enfrente del hotel nos animaron. No espero que nos apoyen, pero tampoco es que sean hostiles, en este estadio se crea una atmósfera para apoyar a los locales y está bien eso".

Inglaterra contra la altura

Tuchel se ha sentido cómodo en México, salvo por los efectos de la altura. Confesó que le costó dormir la noche del viernes, la misma de su llegada, y que sus jugadores resintieron la presión atmosférica los primeros 15 minutos del entrenamiento. De ahí en fuera todo ha sido normal. Bebe un poco de agua y recepciona las preguntas.

Thomas Tuchel se encierra en el aspecto físico y pone a su equipo en unda dura prueba en suelo mexicano. Especial

"Creo que jugar en México, en este estadio, es increíble, nos deja sin palabras, es una ocasión maravillosa. Teníamos ese objetivo de ganar y llevarnos retos, México es robusto y tiene buenos jugadores, es nuestro principal reto".

En el mismo tenor, sentenció que no le preocupa un escenario adverso, puesto que sus jugadores están forrados de experiencia al enfrentar estadios de índole similar en distintas canchas de Europa.

Inglaterra enfrentará a México en octavos de final. REUTERS

"Sé todo de México, los hemos estudiado a fondo. Han tenido buenos resultados desde marzo, los vi contra Bélgica y Portugal. Los analizamos y sé que modifican a lo largo del partido. En el ataque suelen hacerlo con varios jugadores, dejan a sus carrileros libres, rotan, nunca se sienten tímidos para disparar".