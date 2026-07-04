Randy Arozarena es llamado por tercera vez al Juego de Estrellas

Randy Arozarena fue convocado por tercera ocasión en su carrera al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas. El jardinero de los Marineros de Seattle fue incluido como reserva de la Liga Americana, una distinción con la que igualó una marca histórica para el beisbol mexicano.

Con esta convocatoria, Arozarena llegó a tres apariciones en el Clásico de Media Temporada, las mismas que consiguió el veracruzano Roberto Ávila, por lo que ambos comparten el tercer lugar histórico entre los peloteros mexicanos con más llamados al Juego de Estrellas. Por delante únicamente aparecen Adrián González, con cinco selecciones, y el legendario Fernando Valenzuela, quien fue elegido en seis ocasiones.

El patrullero, nacido en Cuba y naturalizado mexicano, recibió la ciudadanía mexicana gracias al nacimiento de su hija en territorio nacional y desde entonces se convirtió en uno de los principales referentes del representativo nacional. De hecho, defendió los colores de México en las dos más recientes ediciones del Clásico Mundial de Beisbol, donde además se ganó el cariño de la afición por su entrega dentro y fuera del terreno.

La convocatoria representa un reconocimiento a la sólida campaña que ha tenido con los Marineros de Seattle. Durante la primera mitad de la temporada, Arozarena presume un promedio de bateo de .280, además de ocho cuadrangulares, 37 carreras producidas y 19 bases robadas, cifras que han sido clave para mantener a Seattle en la pelea por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El mexicano ya había sido convocado previamente a las ediciones 2023 y 2025 del Juego de Estrellas, por lo que este verano disputará su tercer Clásico de Media Temporada, consolidándose como uno de los peloteros nacionales más constantes de los últimos años.

Aranda mantiene vivas sus posibilidades

Aunque Randy Arozarena es, por ahora, el único mexicano convocado al Juego de Estrellas, todavía existe la posibilidad de que otro representante tricolor se sume al roster de la Liga Americana.

El tijuanense Jonathan Aranda, de los Rays de Tampa Bay, atraviesa el mejor momento de su carrera y se mantiene como uno de los principales candidatos para ocupar una de las vacantes que pudieran abrirse antes del encuentro.

Aranda, quien también participó en el Juego de Estrellas la temporada pasada, batea para .289, suma 13 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas, números que lo colocan entre los bateadores más productivos de la Liga Americana.

Sus opciones aumentaron luego de que Vladimir Guerrero Jr., elegido por los aficionados como el primera base titular de la Liga Americana, anunciara que no asistirá al Juego de Estrellas para aprovechar el receso y descansar físicamente.

En caso de que las Grandes Ligas decidan cubrir esa ausencia con otro inicialista, Jonathan Aranda aparece como uno de los candidatos con mejores argumentos para recibir el llamado y acompañar a Randy Arozarena en Filadelfia, lo que permitiría que México tenga más de un representante en el Juego de Estrellas por segundo año consecutivo.