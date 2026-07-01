Laporta avisa al Atlético de Madrid: "Julián Álvarez quiere venir a Barcelona" 

La tensión entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por Julián Álvarez continúa latente. El fichaje del delantero argentino se ha convertido en uno de los grandes conflictos del mercado de verano, con el Barca presionando por su incorporación y el club colchonero resistiéndose a desprenderse de una de sus principales figuras.

Las negociaciones han generado roces entre ambas instituciones, que mantienen posturas opuestas pese al evidente deseo del jugador de cambiar de aires.

Julián Álvarez salió a zona mixta tras la segunda victoria de Argentina en el Mundial 2026 para anunciar su deseo de salir del Atlético de Madrid. Reuters

El interés culé no es nuevo, pero ha ganado fuerza en las últimas semanas. Con Joan Laporta al frente de las conversaciones, el Barcelona busca cerrar un acuerdo que fortalezca su ataque.

Joan Laporta sentencia al Atlético por el fichaje de Álvarez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se pronunció hoy con claridad sobre el caso Julián Álvarez.

En sus declaraciones, confirmó que el club envió una oferta formal al Atlético de Madrid y destacó el interés histórico del delantero por vestir la camiseta blaugrana.

He hablado con el Atlético: enviamos una oferta y sabemos que Julián quería venir al Barça desde hace mucho tiempo, desde que estaba en el Manchester City”, afirmó Laporta.

El máximo dirigente culé explicó que la propuesta se realizó “con todo el respeto a Atlético” y que mantuvo conversaciones personales con Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín.

Se envió la oferta y el Atlético me dijo que NO tenían planes de vender a Álvarez porque NO tenían alternativa como delantero”, añadió.

Laporta insistió en que la oferta del Barcelona se mantiene firme: “Mantendremos esta oferta firme mientras lo consideremos. Pero no estaremos a la espera de lo que el Atlético de Madrid nos diga sobre este tema”.

Finalmente, expresó su confianza en que el sueño de Álvarez pueda cumplirse: “Saben cuál es nuestra voluntad, si quieren hacerlo, estaremos encantados”.

El interés por Julián Álvarez por el Barcelona se ha acelerado, pero hay un tema económico por resolver antes de cualquier opción real. REUTERS

Atlético de Madrid sigue firme en no vender a Julián

El Atlético de Madrid mantiene una posición innegociable respecto a la salida de Julián Álvarez.

Pese al deseo expresado por el delantero de abandonar el club, los dirigentes rojiblancos no están dispuestos a venderlo fácilmente, especialmente a un rival directo como el Barcelona.

Incluso Diego Pablo Simeone ha intervenido en el asunto. Según diversas informaciones, el técnico argentino ha pedido la salida del jugador al considerar que un futbolista sin compromiso total no tiene cabida en su proyecto.

Sin embargo, esta postura no implica que el Atlético facilite la operación, ya que prioriza no reforzar a un competidor directo y busca alternativas en el mercado antes de aceptar cualquier traspaso.