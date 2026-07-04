El técnico de Noruega pone a México entre las mejores selecciones del Mundial

La actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo ya no solo entusiasma a la afición. Conforme avanza el torneo, también comienza a recibir el reconocimiento de rivales y entrenadores, que la colocan entre las selecciones que mejor han aprovechado su condición de anfitrionas.

Previo al encuentro de octavos de final entre Brasil y Noruega, el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, destacó el papel que han desempeñado los tres países sede (México, Estados Unidos y Canadá) aunque hizo una mención especial al conjunto dirigido por Javier Aguirre por el nivel que ha mostrado durante la competencia.

“Brasil, Argentina han hecho lo que hacen las grandes selecciones. Van mejorando. Argentina tuvo un partido complicado ayer, fue sorprendente, pero han mejorado. México está haciendo una gran competencia y está a la altura de lo que se esperaba de estas tres selecciones”, sostuvo en la conferencia de prensa.

Las palabras del estratega llegan después de que el Tricolor se consolidara como una de las revelaciones del Mundial, con actuaciones que lo han colocado entre las selecciones más competitivas del certamen y que han cambiado la percepción sobre su capacidad para pelear frente a las potencias. Al momento México ha ganado sus cuatro compromisos.

Solbakken también señaló que el desarrollo del torneo confirma que las diferencias entre las selecciones nacionales son cada vez menores, una situación que, a su juicio, explica varios de los resultados inesperados que ha dejado esta Copa del Mundo, incluidas las sorpresas protagonizadas por equipos sudamericanos y africanos.

“Creo que cuando ves a las selecciones en este Mundial, vemos que los equipos, sean del continente que sean, están jugando un futbol más igualado. Vemos a los equipos africanos que están bien organizados. Ya no hay tantas diferencias entre los continentes”, confesó Solbakken.

Las selecciones que antes parecían destinadas a competir desde un segundo plano hoy son capaces de desafiar e incluso superar a las favoritas. En ese grupo, México ha logrado abrirse un lugar gracias a un rendimiento que ya empieza a ser reconocido fuera de casa.