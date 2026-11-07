La parrilla de salida de la caótica calificación del GP de Brasil 2026, ¿dónde arranca Checo Pérez?
Luego de una serie de sanciones, te dejamos el orden de arranque para la carrera del domingo en Sao Paulo.
La parrilla de salida del Gran Premio de Brasil 2026 sufrirá una profunda reestructuración respecto a los tiempos cronometrados en la caótica clasificación del Autódromo José Carlos Pace luego de las diversas penalizaciones que han mandado a algunos de los pilotos favoritos al fondo, con castigos que también han incluido a Sergio Pérez.
La FIA impuso diversas sanciones como consecuencia de que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell y Checo Pérez recibieron modificaciones en sus unidades de potencia sobrepasando el límite permitido.
El británico Lando Norris (McLaren) encabezará el pelotón tras asegurar la pole position sobre el asfalto mojado. Sin embargo, detrás de él, la cascada de castigos reordenará las filas. George Russell (Mercedes), quien clasificó segundo, arrastra una sanción de 5 posiciones por utilizar un motor de combustión interna adicional, legado de las fallas sufridas a mitad de temporada en Singapur. Esto permitirá que Kimi Antonelli ocupe el segundo cajón y que el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) escale hasta el tercer puesto de la grilla.
Charles Leclerc (Ferrari) cederá 10 posiciones por la instalación de su quinto motor de combustión interna (ICE), descendiendo hasta el 14.
Peor suerte corrieron Lewis Hamilton, Max Verstappen y el mexicano de Cadillac. El heptacampeón de Ferrari fue castigado con 10 lugares adicionales a su lugar de clasificación (11.°) por estrenar propulsor tras los problemas de humo en la FP3. Por su parte, Verstappen (Red Bull) y Checo Pérez (Cadillac) incurrieron en penalizaciones acumuladas de 30 posiciones cada uno tras montar de manera simultánea nuevos motores de combustión, turbocompresores y elementos híbridos (MGU-K/escapes), enviándolos directamente al fondo del tablero.
Parrilla de salida provisional - GP de Sao Paulo 2026
- Lando Norris - McLaren - 1:27.470
- Kimi Antonelli - Mercedes - 1:28.095
- Liam Lawson - Racing Bulls - 1:28.321
- Nico Hülkenberg - Audi - 1:28.668
- Isack Hadjar - Red Bull - 1:28.763
- Oliver Bearman - Haas - 1:29.831
- George Russell - Mercedes - (Penalización de 5 puestos)
- Fernando Alonso - Aston Martin - 1:30.311
- Alex Albon - Williams - 1:30.456
- Oscar Piastri - McLaren - 1:30.369
- Rafael Câmara - Haas - 1:31.515
- Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:31.687
- Carlos Sainz - Williams - 1:31.785
- Charles Leclerc - Ferrari - (Penalización de 10 puestos)
- Franco Colapinto - Alpine - 1:33.227
- Pierre Gasly - Alpine - 1:33.449
- Lance Stroll - Aston Martin - 1:33.653
- Valtteri Bottas - Cadillac - 1:33.774
- Gabriel Bortoleto - Audi - 1:41.564
- Lewis Hamilton - Ferrari - (Penalización de 10 puestos)
- Max Verstappen - Red Bull - (Penalización de 30 puestos)
- Sergio Pérez - Cadillac - (Penalización de 30 puestos)