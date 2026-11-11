Rafa Nadal carga contra el Tenis actual y lanza propuestas para cambiarlo

Desde su retiro del tenis, Rafael Nadal ha sido un defensor del exceso de partidos en el calendario y hoy ha revelado sus propuestas para cambiar por completo este deporte.

En una reciente entrevista concedida a AP News, la leyenda del tenis analizó el futuro del deporte y planteó cambios estructurales profundos.

Ya sin la presión de estar en activo, Nadal puso el foco en el calendario excesivo, el sistema de ranking y la predominancia de las superficies duras, aspectos que considera determinantes para la longevidad de los jugadores y el equilibrio del tenis.

Rafael Nadal sumó 22 títulos de Grand Slam en su carrera, 14 de ellos en Roland Garros. Mexsport

Rafa Nadal propone cambiar el ranking del tenis a dos años y critica el calendario

Nadal fue especialmente crítico con el sistema de ranking actual, basado en las últimas 52 semanas. Propuso implantar un sistema que tenga en cuenta los resultados de los dos últimos años, similar al del golf.

Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones. Al mismo tiempo, cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente”, afirmó.

El manacorí también cargó contra el formato del calendario. Considera un error la decisión de ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración.

A su juicio, esta medida ha aumentado la carga competitiva en un circuito que ya se extiende cerca de once meses al año y obliga a los tenistas a defender puntos constantemente, lo que dificulta los periodos de descanso y recuperación.

Por último, Nadal abordó el tema de las superficies. Explicó que durante su carrera le resultaba complicado defender esta postura porque muchos podrían pensar que solo buscaba favorecer su dominio en tierra batida, ahora eso ha cambiado.

No conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias”, señaló.

Estas reflexiones de uno de los jugadores más dominantes de la historia vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del tenis profesional.