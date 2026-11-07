Norris domina la caótica clasificación en Brasil; Checo Pérez saldrá al fondo

El caos se convirtió en el principal factor en el Autódromo José Carlos Pace, para la sesión de calificación y Lando Norris, el hombre que entregó su corona de pilotos en México, demostró su talento al adueñarse de la pole position para el Gran Premio de São Paulo. El británico de McLaren detuvo el reloj en 1m27.470s sobre neumáticos intermedios, superando por dos décimas a George Russell.

La jornada sabatina en Interlagos demandó el máximo nivel de concentración. Tras la larga interrupción en la Q1 por el encharcamiento de la pista y los constantes episodios de aquaplaning, la evolución de la superficie permitió montar el compuesto intermedio hacia el final de la ronda. Norris ejecutó una vuelta impecable en la Q3 para asegurar la posición de honor por delante de Russell y Kimi Antonelli.

Russell se mostró molesto con el equipo luego de que Mercedes le pidiera guardar las gomas para una vuelta posterior en la Q3 que nunca llegó, esto porque la lluvia regresó.

La cascada de penalizaciones cambiará la parrilla. Por ejemplo, aunque Russell finalizó segundo, arrastra una sanción de cinco posiciones por cambio de propulsor por lo que cae al séptimo. La misma situación viven Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Esto lleva a que Andrea Kimi Antonelli arranque segundo seguido por Liam Lawson y el Audi de Nico Hulkenberg con Isack Hadjar cerrando los cinco primeros.

¿Desde dónde arrancará Checo Pérez el domingo en Brasil?

El piloto mexicano Sergio Pérez vivió una clasificación sumamente compleja al ser eliminado en la primera ronda (Q1) tras acusar una severa falta de tracción sobre el asfalto empapado.

Checo registró el penúltimo tiempo de la sesión a bordo de su monoplaza Cadillac, superando únicamente a su compañero Valtteri Bottas.

Sin embargo, debido a la penalización acumulada de 30 posiciones por la instalación de nuevos componentes en su unidad de potencia (motor de combustión interna, turbocompresor y MGU-K), Checo Pérez deberá tomar la salida desde la posición 22, justo por detrás de Verstappen y Hamilton.