El GP de Sao Paulo extiende su contrato con la F1 hasta 2035 

La Fórmula 1 garantizó la permanencia de una de sus sedes más legendarias al anunciar este viernes una extensión de contrato por cinco años con el Gran Premio de Sao Paulo con lo cual se mantendrá en el calendario hasta la temporada 2035.

La renovación responde al sólido crecimiento de la F1 en territorio brasileño, donde la base de seguidores supera los 75.8 millones de personas. Asimismo, el evento de 2025 impuso un récord de asistencia con 303,627 espectadores, generando un impacto económico para la ciudad de São Paulo de 2,300 millones de reales.

Sumado a esto, la Fórmula 1 vive un renacer en Brasil con la presencia de dos pilotos para el 2027 asegurada: Gabriel Bortoleto con Audi y Rafa Camara, el protegido de Ferrari que correrá con Haas, pero que desde este fin de semana ya se encuentra en el asiento de Esteban Ocon, quien fue bajado de su lugar desde el Gran Premio de la Ciudad de México.

Sobre la firma de este importante acuerdo, Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, expresó:

Brasil representa una parte vital de la historia y del futuro de la Fórmula 1. La pasión de los aficionados brasileños es extraordinaria y se siente cada vez que corremos en Interlagos. Este acuerdo de cinco años adicionales subraya nuestro compromiso a largo plazo con São Paulo".

Por su parte, Ricardo Nunes, alcalde de Sao Paulo, celebró el impacto económico de la extensión:

Aseguramos la continuidad de uno de los eventos deportivos más relevantes del mundo, el cual impulsa el turismo, genera empleos y consolida a nuestra ciudad como un referente internacional para albergar competencias globales".

La carrera, al igual que la de México, no tiene el nombre del Gran Premio de Brasil dado que no cuenta con el apoyo económico federal. El nombre de Sao Paulo se debe al apoyo de la ciudad, mientras que la carrera pertenece a una empresa privada.