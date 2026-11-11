VIDEO: Zak Miller recibe el alta médica tras sufrir impactantes hematomas en plena pelea

El boxeador británico Zak Miller recibió el alta hospitalaria y evoluciona favorablemente después de sufrir una aparatosa lesión en la cabeza durante su combate contra Gully Powar, disputado el sábado 7 de noviembre en el AO Arena de Manchester. El pugilista de 29 años permaneció bajo observación médica después de que un choque accidental de cabezas provocara una impresionante inflamación que obligó a detener el enfrentamiento en el décimo asalto.

La actualización sobre su estado de salud fue difundida por su representante, Kevin Maree, y posteriormente confirmada por el medio especializado The Ring. Miller ya abandonó el centro hospitalario y continúa su recuperación en casa, luego de someterse a una evaluación médica completa.

¿Qué se sabe del estado de salud de Zak Miller?

Maree había informado inicialmente que el boxeador fue trasladado directamente al hospital después de recibir atención del equipo médico en el cuadrilátero. Allí permaneció durante la noche bajo observación y fue sometido a diferentes evaluaciones para determinar el alcance de la lesión.

El representante aseguró que los médicos estaban satisfechos con su evolución y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas por el púgil.

Aunque su salida del hospital representa una noticia alentadora, no se han divulgado públicamente los resultados detallados de sus estudios ni un diagnóstico médico que permita precisar el alcance de los hematomas. Por ello, tampoco existe una fecha confirmada para su regreso a los entrenamientos o a la competición.

El accidente que obligó a detener la pelea contra Gully Powar

El incidente ocurrió durante el sexto asalto, cuando Miller y Powar protagonizaron un choque accidental de cabezas. A partir de ese momento comenzó a formarse una importante inflamación en el lado izquierdo de la frente del británico.

Aunque el médico de ring examinó al peleador durante el noveno episodio y le permitió continuar, la lesión empeoró considerablemente. En el décimo round apareció otra protuberancia en el lado contrario de la cabeza, por lo que el equipo médico decidió detener definitivamente las acciones para evitar mayores riesgos.

Al tratarse de un incidente accidental, el resultado se determinó mediante las tarjetas de los jueces. Gully Powar consiguió la victoria por decisión técnica unánime, con puntuaciones de 96-94, 97-95 y 96-95, y se quedó con el título británico vacante de peso pluma.

¿Cuándo volverá Zak Miller al boxeo?

La prioridad para el equipo del británico es completar su recuperación. No existe un calendario oficial para su regreso al cuadrilátero y cualquier reanudación de los entrenamientos de contacto dependerá de su evolución y de las autorizaciones médicas correspondientes.

La noticia de su alta hospitalaria representa, sin duda, un desenlace alentador después de la preocupación que generaron las imágenes de su lesión.