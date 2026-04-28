Aficionados caminarán 25 minutos al Estadio Banorte

Durante los cinco partidos del Mundial de Futbol 2026, el Estadio Banorte estará rodeado por un estricto cerco que impedirá el paso de automóviles al recinto, por lo que los aficionados deberán caminar entre 10 y 25 minutos por alguna de las siete rutas semipeatonales de 1.5 kilómetros en promedio.

Esto significa que, tras descender del transporte público o taxis o de los autobuses especiales del esquema Park and Ride, los asistentes tendrán que llegar caminando a los accesos, en un esfuerzo por no colapsar las calles de Santa Úrsula y Los Culhuacanes.

El perímetro se construye atendiendo al concepto de “La última milla”, que solicita la FIFA, para garantizar la seguridad y control operativo alrededor de los estadios.

Éstos son los puntos desde donde se podrá ir a pie al Estadio Banorte.Se trata de rutas semipeatonales, que serán adaptadas en el Mundial 2026: Mapa: Jesús Sánchez

Manuel Zepeda Mata, director general de Equipamiento Turístico de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, dijo ayer a los diputados de la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que buscan no interferir en la vida de los habitantes de los pueblos.

La idea que la gente camine por estas siete rutas que se implementaron, y que no se metan a las calles aledañas o las calles paralelas, que no interfiera con la vida normal de la gente de los pueblos de Santa Úrsula y Los Culhuacanes”, sostuvo.

Además, detalló que con el esquema Park and Ride, los aficionados podrán estacionar sus autos en alguno de los estacionamientos remotos como Plaza Carso, Auditorio Nacional, Plaza Santa Fe o Six Flags, y allí tomar un autobús que irá directo a uno de los siete puntos desde donde se puede caminar al estadio.

La última vez costó 22 pesos (…) pero no vamos a poder dejar esos costos para el mundial, sabemos que es gente que tiene un mejor poder adquisitivo -la que irá al mundial- entonces se va a cobrar más por ese ride”.

Six Flags será uno de los puntos disponibles para el esquema Park and Ride. Archivo

En cuanto al costo del estacionamiento, dijo que cada plaza o establecimiento, establecerá ese costo.

Y detalló que “si hubiera alguien con alguna discapacidad, a esa persona se le da acceso en un vehículo hasta la puerta del estadio”.

Reproducir Para ciertos partidos del Mundial 2026, sobre todo aquellos con selecciones europeas o sudamericanas de alto perfil, los precios de reventa se han disparado de forma escandalosa.

Tendrán acceso en auto las personas que tienen palco en el estadio, así como las selecciones de futbol y funcionarios de FIFA.

Zepeda Mata explicó que en los días de partidos habrá una estricta prohibición delas chelerías y a los estacionamientos clandestinos.

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