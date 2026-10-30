Andrew Novak encontró un viejo putter en su armario: es líder en el VidantaWorld Mexico Open

A veces, la solución a un problema no está en comprar el equipo más moderno, sino en regresar a ese viejo compañero que alguna vez funcionó. Andrew Novak lo descubrió con un putter oxidado, olvidado en el armario y que hoy se convirtió en su mejor aliado en el VidantaWorld Mexico Open.

Durante mucho tiempo, el estadounidense vivió una contradicción sobre el green. Su técnica para golpear la pelota era motivo de elogios, pero cuando llegaba el momento de embocar, todo cambiaba. La frustración se acumuló hasta que decidió recuperar un bastón que había utilizado años atrás.

“Cada lunes y martes me decían que mi alineación era de élite, que era muy constante, que le pegaba a la bola de maravilla. Y luego, a la hora de la verdad, resultaba ser el peor jugador con el putter de todo el torneo. Me frustraba muchísimo”, mencionó Novak tras finalizar la segunda ronda.

La respuesta apareció en su propio armario. Sin preocuparse por las condiciones del bastón ni por conocer sus especificaciones técnicas, Novak volvió a confiar en una herramienta que ya conocía. La apuesta le ha dado resultados en sus últimas actuaciones y el torneo mexicano es la prueba más reciente.

“Busqué en el armario y rescaté un putter que usé durante mucho tiempo hace años. Está oxidado, es viejo, pero sé que funciona. No conozco el loft ni el lie del bastón, pero en los últimos cuatro torneos he tenido un buen desempeño con el putt”.

La confianza se reflejó en el campo. Novak firmó una extraordinaria ronda de 61 golpes, para colocarse con 14 bajo par y establecer una diferencia de tres impactos respecto a los segundos lugares. Su tarjeta lo dejó como líder del VidantaWorld Mexico Open, con el putter convertido en protagonista de su historia.

“Ha sido uno de esos días en los que todo funciona. He tenido algunos tiros con el wedge algo imprecisos en momentos puntuales, tendré que corregir eso. Pero, firmar un 61 aquí está muy bien”.

Novak encontró la fórmula lejos de las novedades tecnológicas: un bastón viejo, oxidado y familiar. En un deporte donde cada golpe cuenta, ese putter que parecía destinado al olvido hoy lo tiene en lo más alto del torneo.