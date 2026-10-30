México antes que Brasil: Hijo de William da Silva quiere jugar con el Tri

El futbol mexicano podría tener a un nuevo talento con raíces brasileñas en sus filas. Se trata de Willian Gabriel, hijo del exfutbolista William da Silva, quien tiene la intención de representar a la Selección Mexicana, aprovechando que nació en territorio nacional y cuenta con la elegibilidad para defender los colores del Tri.

Con apenas 18 años, el delantero comienza a llamar la atención por sus condiciones futbolísticas y su desarrollo en las fuerzas básicas del Toluca, institución en la que busca ganarse una oportunidad para dar el salto al primer equipo y comenzar su camino en el futbol profesional.

Willian Gabriel, el delantero de Toluca que busca llegar al Tri

Actualmente, Willian Gabriel forma parte de la categoría Sub-21 de los Diablos Rojos. Con una estatura de 1.89 metros, el atacante destaca por su fortaleza física, capacidad para jugar de espaldas al arco y presencia dentro del área rival.

Su formación en el futsal brasileño también ha contribuido a desarrollar sus habilidades técnicas y su capacidad para controlar el balón bajo presión, características que su padre considera importantes para su crecimiento como centrodelantero.

Es un centrodelantero, tiene su formación en el futsal de Brasil. Entonces tiene buena calidad para jugar de espalda, si le deja girar de frente también, no se complica tanto. Poco a poco va ganando su lugar", explicó William da Silva en entrevista exclusiva con Fox Sports México.

El juvenil trabaja para continuar con su evolución en las categorías inferiores del Toluca y conseguir una oportunidad que le permita demostrar sus condiciones en el máximo circuito.

¿Por qué el hijo de William da Silva quiere jugar con México?

Uno de los aspectos que más ha despertado interés alrededor de Willian Gabriel es su decisión de representar a México, pese a tener raíces brasileñas por parte de su padre.

Al haber nacido en territorio mexicano, el delantero cuenta con la posibilidad de ser elegible para la Selección Mexicana, siempre que cumpla con los requisitos reglamentarios correspondientes.

De acuerdo con las declaraciones de su padre, el joven futbolista ya tiene clara su intención de vestir la camiseta del combinado nacional y representar al país en el que nació.

Tiene toda la seguridad que va por México, pero también falta que México lo quiera, ¿no? Ese es un punto importante, pero él ya tiene su decisión tomada", señaló el exjugador.

De esta manera, Willian Gabriel podría convertirse en una alternativa para las selecciones juveniles mexicanas, aunque primero deberá continuar demostrando su potencial dentro de las fuerzas básicas del conjunto escarlata.

William da Silva, el padre que dejó huella en el futbol mexicano

El interés por Willian Gabriel también está relacionado con la trayectoria de su padre, William da Silva, quien desarrolló buena parte de su carrera profesional en México.

El exfutbolista brasileño defendió las camisetas de Querétaro, América y Toluca, equipos con los que tuvo participación en la Liga MX y conoció de cerca las exigencias del futbol nacional.

Ahora, su hijo busca construir su propia historia en el balompié mexicano, con el objetivo de consolidarse en Toluca y, eventualmente, tener la oportunidad de representar a la Selección Mexicana.

Por el momento, Willian Gabriel es un joven talento a seguir dentro de las fuerzas básicas de los Diablos Rojos. Su desarrollo y la decisión de representar al Tri podrían convertirlo en uno de los nombres interesantes para el futuro del futbol mexicano.