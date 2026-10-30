Atlas pierde a Elías Montiel y Kevin Zenón para visitar al Atlético de San Luis

Atlas afrontará su partido contra Atlético de San Luis con dos ausencias de última hora. Elías Montiel y Kevin Zenón se perderán el encuentro de la Jornada 15 del Apertura 2026.

El equipo dirigido por Hernán Crespo visitará este viernes 30 de octubre el Estadio Libertad Financiera, en el arranque de la antepenúltima fecha de la fase regular. Pese a las bajas, los rojinegros buscarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Atlas todavía tiene posibilidades de terminar como líder general del campeonato, aunque necesita conseguir resultados favorables en sus últimos compromisos y esperar que América, Cruz Azul y Chivas dejen puntos en las jornadas restantes.

Atlas tiene posibilidades de quedar lider del torneo. Juan Carlos Ocampo/Mexsport

Elías Montiel queda fuera por una contusión

La ausencia de Montiel responde a una lesión sufrida durante el partido de la jornada anterior contra Puebla. El mediocampista presentó una contusión en el muslo derecho y, aunque trabajó durante la semana con la intención de recuperarse para el compromiso en San Luis, finalmente no fue considerado.

El club optó por reservar al futbolista como medida de precaución para evitar que la molestia afecte su participación en el cierre del torneo. La decisión representa una baja importante para Hernán Crespo, debido al papel que ha desempeñado el jugador mexicano desde su llegada al conjunto rojinegro.

Montiel, el fichaje más caro en la historia del Atlas, ha superado los mil minutos de actividad durante el Apertura 2026. Su participación lo ha convertido en una pieza clave dentro del equipo, por lo que su ausencia modifica las opciones del entrenador para el encuentro de esta jornada.

Kevin Zenón recibió un permiso especial por el naciomiento de su hija. Luis Fernando Toris/Mexsport

Kevin Zenón se ausenta por el nacimiento de su hija

La segunda baja corresponde al argentino Kevin Zenón, quien no viajó para enfrentar al Atlético de San Luis. En su caso, la ausencia no está relacionada con una lesión, sino con una autorización especial que recibió de la institución.

El club concedió el permiso al futbolista para separarse temporalmente del equipo debido a que será padre. Por esa razón, no estará disponible para el compromiso de este viernes en el Estadio Libertad Financiera.

¿Cuándo y dónde ver Atlético de San Luis vs. Atlas?

El partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 se disputará este viernes 30 de octubre en el Estadio Libertad Financiera. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible en televisión de paga a través de ESPN, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y ViX Premium.