Semana 9 de la NFL: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

La temporada 2026 de la NFL entra en el ecuador de su calendario. Es ahora cuando los equipos comienzan a definir sus posiciones y sus posibilidades de clasificar a la postemporada, mientras que otros buscan reaccionar antes de que su margen de error se reduzca. Ya no hay invictos, solo franquicias que luchan por conseguir su boleto a los playoffs en las mejores condiciones.

Esta jornada tendrá un duelo internacional importante, pues la NFL llegará a España con el enfrentamiento entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons en el mítico Santiago Bernabéu. Mientras que, los equipos que descansan para este fin de semana serán los Pittsburgh Steelers y los Tennessee Titans.

La actividad arrancará con el Thursday Night Football, con unos Baltimore Ravens que llegan con el orgullo pisoteado tras caer por 26 puntos de diferencia ante Josh Allen y los Buffalo Bills, aunado a la baja de su mariscal de campo titular, Lamar Jackson, para al menos cuatro semanas.

Por su parte, los Jaguars llegan con el ímpetu de una contundente victoria ante Indianápolis y con uno de los quarterbacks más destacados de la temporada. Pues, Trevor Lawrence se posiciona entre los tres mariscales de campo con más pases de anotación, con 17.

La NFL llega a Madrid

El Santiago Bernabéu tendrá el choque de dos equipos que luchan por recuperar el protagonismo en sus respectivas divisiones, pues mientras los Atlanta Falcons se presentarán con una marca de 3-5, los Cincinnati Bengals arrastran un récord ganador de 5-2.

La escuadra del Norte de la Conferencia Americana presentará entre sus credenciales a Joe Burrow, quien ha recuperado su buena forma tras una lesión que lo alejó del emparrillado durante 2025. En la actual campaña, lidera la estadística de pases de anotación con 20. Asimismo, estableció uno de los mejores partidos de toda su carrera la semana pasada, tras lanzar para 462 yardas y cinco envíos de touchdown.

Por otro lado, los Falcons han tenido una temporada repleta de altibajos. En la semana siete le quitaron el invicto a los San Francisco 49ers; sin embargo, una jornada después cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers, quienes no completaron un solo pase y, aun así, consiguieron derrotarlos por 16-0. Aunado a ello, su mariscal de campo, Michael Penix Jr, tuvo una mala actuación al sufrir cuatro intercepciones.

Los Packers buscan el atraco en Foxborough

Una de las grandes sorpresas de la temporada regular son los Green Bay Packers, quienes, luego de un arranque titubeante en el que sufrieron con la protección al QB, terminaron por dar la vuelta a la situación y ahora ostentan un récord de 5-3, al igual que su rival para esta jornada: los New England Patriots.

Los Packers buscarán reafirmar su buena forma en el Gillette Stadium para escalar posiciones en la peleada división Norte de la Conferencia Nacional, donde todos los equipos tienen marca ganadora. Sin embargo, encararán a Nueva Inglaterra con el peso de la historia en su contra, pues no ganan en el Gillette Stadium desde hace 24 años. La última vez que la fortuna les sonrió en Foxborough fue el 13 de octubre de 2002.

Josh Allen buscará respuestas en su ofensiva ante el baluarte de los Vikings

La principal amenaza para Buffalo estará del otro lado del balón, donde se encontrará con una de las defensivas más agresivas de la NFL. El coordinador defensivo Brian Flores ha convertido la presión al mariscal de campo rival en el sello de identidad de Minnesota, pues los Vikings recurren al blitz en aproximadamente siete de cada diez jugadas de pase, el porcentaje más alto de la liga.

Por otro lado, Buffalo ha creado un sistema diseñado para rodear de la mejor manera posible a Josh Allen. Pese a no contar con ningún receptor de calidad Pro Bowl, se encuentran entre las seis mejores líneas ofensivas del campeonato, por lo que su mariscal de campo tiene tiempo y oxígeno de sobra para decidir sus jugadas. Algo que se ve reflejado en sus números, ya que figura como el QB con más touchdowns en la actual campaña, con cinco.

¿Cuándo y dónde ver la Semana 9 de la NFL EN VIVO?

Jueves 5 de noviembre

Jacksonville Jaguars vs. Baltimore Ravens: 19:15 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Domingo 8 de noviembre

Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons: 08:30 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

Denver Broncos vs. Carolina Panthers: 12:00 horas. Transmisión: NFL Games Pass DAZN.

Dallas Cowboys vs. Indianapolis Colts: 12:00 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

New York Jets vs. Kansas City Chiefs: 12:00 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Detroit Lions vs. Miami Dolphins: 12:00 horas. Transmisión: NFL Games Pass DAZN.

Cleveland Browns vs. New Orleans Saints: 12:00 horas. Transmisión: NFL Games Pass DAZN.

New York Giants vs. Philadelphia Eagles: 12:00 horas. Transmisión: NFL Games Pass DAZN.

Los Angeles Rams vs. Washington Commanders: 15:05 horas. Transmisión: Canal Nueve.

Houston Texans vs. Los Angeles Chargers: 15:05 horas. Transmisión: NFL Games Pass DAZN.

Las Vegas Raiders vs. San Francisco 49ers: 15:25 horas. Transmisión: FOX+ y FOX One.

Green Bay Packers vs. New England Patriots: 15:25 horas. Transmisión: Canal 5.

Arizona Cardinals vs. Seattle Seahawks: 15:25 horas. Transmisión: FOX y FOX One.

Tampa Bay Buccaneers vs. Chicago Bears: 19:20 horas. Transmisión: ESPN y Disney+.

Lunes 9 de noviembre