Gignac invitó a Vozinha a jugar en México: “Me dijo que es increíble para vivir”

La actuación de Vozinha en el Mundial no pasó desapercibida. El portero de Cabo Verde se convirtió en una de las figuras de su selección y, después de llamar la atención por sus actuaciones, recibió una invitación muy particular: André-Pierre Gignac lo animó a probar suerte en el futbol mexicano.

En entrevista con ESPN, el guardameta reveló que mantiene comunicación con el delantero francés, quien conoce de primera mano lo que significa vivir y jugar en México después de una larga etapa con Tigres. Gignac aprovechó esa cercanía para hablarle de las bondades del país y sugerirle que podría continuar aquí la parte final de su carrera.

“Tal vez algún día. Seguí el fútbol mexicano hace mucho porque Djaniny Tavares es uno de mis mejores amigos y jugó en Santos Laguna, así que me invitó y lo pensaré. Me dijo que es increíble para vivir. Es un país increíble”, contó Vozinha.

El arquero también explicó que Gignac le habló de su experiencia en territorio mexicano y le aseguró que todavía existe la posibilidad de que algún día pueda venir a la Liga MX.

“Disfrutó mucho del tiempo que jugó ahí, creo que todavía vive ahí. Me dijo que podía jugar en México, pero no he tenido la oportunidad. Habló muy bien del país”, agregó.

Cabe recordar que, Vozinha fue elegido por la FIFA en el XI ideal del Mundial 2026 y fue el jugador que más seguidores ganó durante el torneo, pues pasó de tener menos de 500 mil seguidores a 28 millones.

Vozinha habría sido buscado por Querétaro

La posibilidad de que el portero de Cabo Verde llegue al futbol mexicano no es completamente nueva. Antes de incorporarse al Colo-Colo de Chile, Vozinha estuvo en el radar de los Gallos Blancos del Querétaro, aunque finalmente la operación no se concretó.

Después de su participación mundialista, el arquero vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de jugar en México, una liga que conoce por su amistad con Djaniny Tavares y por los comentarios que ha recibido de figuras como Gignac.