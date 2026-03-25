"Checo" Pérez espera un GP de Japón complicado antes del parón de un mes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se alista para una parada de un mes ante la cancelación de las carreras en el Medio Oriente y Japón será la última prueba antes de que la categoría descanse; en el circuito de Suzuka, Sergio “Checo” Pérez espera que Cadillac de un paso adelante luego de las complicadas primeras dos carreras.

Aunque en Australia y en China los resultados del ritmo de Cadillac han estado en la parte final de la parrilla y, con un coche que ha perdido desde el retrovisor hasta la cobertura del motor, “Checo” Pérez espera que el coche de la marca americana siga progresando.

Al analizar el arranque del campeonato, el tapatío fue claro sobre el esfuerzo colectivo: “El equipo ha estado presionando fuerte durante las primeras dos carreras de la temporada y ya hemos progresado claramente”.

Pérez destacó que la reciente experiencia en territorio chino fue un punto de inflexión positivo para el grupo cuando los dos coches terminaron en la carrera: “El fin de semana de Sprint en China fue otro reto nuevo, pero lo manejamos bien y salimos fortalecidos”.

De cara a la actividad en tierras niponas, Checo no ocultó su entusiasmo por volver a una pista que le trae buenos recuerdos: “Estoy emocionado de seguir empujando en Suzuka, un circuito de verdaderos pilotos y uno donde ya he conseguido podios antes”.

Sin embargo, el mexicano es consciente de que las características del trazado no serán sencillas para su actual paquete técnico y espera otro fin de semana complicado.

“Aunque la configuración de alta carga aerodinámica hará que sea un fin de semana más difícil para nosotros, lo abordaremos de la misma manera: enfocándonos en tener sesiones sin problemas, progresar cada vez que salgamos a pista y llegar al final de la carrera”, sentenció el piloto de Jalisco.

Graeme Lowdon: "Dimos pasos significativos en muy poco tiempo"

Por su parte, el director del equipo Graeme Lowdon, respaldó la visión de Pérez, subrayando la velocidad con la que la escudería ha logrado adaptarse a las exigencias de este 2026. “Desde Australia hasta China, dimos pasos significativos en muy poco tiempo. Estamos progresando rápidamente y en cada sesión aprendemos más sobre nosotros mismos como equipo”, afirmó el directivo.

Para Lowdon, la clave del éxito reciente radica en la sinergia interna y el entendimiento del coche: “Nuestro rendimiento mejora cada vez que salimos a la pista, gracias al trabajo en equipo continuo, los refinamientos operativos y, por supuesto, nuestro creciente entendimiento del auto”.