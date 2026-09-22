“Me volvió loco”: señala el técnico del Atlante tras el regreso de Nailea Vidrio a las canchas

Nailea Vidrio volvió a pisar una cancha de la Liga MX Femenil tras casi un año de ausencia. Una de las figuras con mayor popularidad dentro del futbol femenil, tuvo sus primeros minutos con el Atlante después de permanecer alejada de la competencia para enfocarse en su salud mental.

El regreso se produjo en la victoria de las Potras por 2-1 sobre Querétaro, encuentro en el que Vidrio ingresó en la recta final con la misión de ayudar a conservar la ventaja. Sin embargo, su falta de ritmo quedó de manifiesto y durante sus primeros minutos tuvo algunas dificultades para ubicarse dentro del esquema solicitado por su entrenador, Nicolás Morales.

Desde el banquillo, el estratega tuvo que insistirle constantemente en las indicaciones tácticas, principalmente para que mantuviera su posición y evitara adelantarse cuando el equipo buscaba cerrar el encuentro.

La metí poco tiempo porque en ese momento quería cerrar el partido. Le pedí que se acomodara bien, que se parara bien, no quería que subiera, porque iba apretar y el balón la techaba, por lo que llegaba tarde; por eso fueron mis gritos, me volvió loco en la banca”, explicó Morales después del encuentro.

Más allá de las dificultades propias de una futbolista que llevaba meses sin competir, el partido representó un paso importante para Vidrio, quien llevaba todo un mes sin aparecer con el equipo desde su llegada.

La mediocampista llegó al conjunto azulgrana para el Apertura 2026 después de tomarse un año fuera de las canchas. Su regreso, por ahora, comienza de manera paulatina, con el objetivo de recuperar sensaciones y ritmo competitivo.

Una trayectoria que comenzó en Pachuca

Vidrio inició su carrera profesional con Pachuca, club con el que debutó el 11 de agosto de 2017 frente a Tijuana. En su primera etapa con las Tuzas, hasta el Clausura 2020, disputó 14 encuentros y acumuló 343 minutos, aunque no consiguió marcar.

Su etapa de mayor actividad llegó con León, donde jugó entre 2020 y 2022. Con La Fiera participó en 49 partidos, 19 de ellos como titular, sumó mil 889 minutos y consiguió los tres goles que registra hasta ahora en la Liga MX Femenil.

Posteriormente defendió la camiseta de Cruz Azul, antes de regresar a Pachuca para el Apertura 2023. Con las Tuzas volvió a tener participación hasta el Clausura 2025 y formó parte del plantel que consiguió el campeonato de Liga.

Después de un año de pausa, Vidrio encontró una nueva oportunidad con Atlante. Su regreso apenas comienza y, por ahora, sus números se resumen en un partido y 16 minutos, aunque el triunfo ante Querétaro significó el primer paso de una nueva etapa en su carrera.