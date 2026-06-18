Operan a Efraín Álvarez previo a la pretemporada de Chivas

A unos días de iniciar la pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup, las Chivas dieron a conocer que Efraín Álvarez fue operado este jueves 16 de junio de 2026 de manera exitosa.

“Efraín fue intervenido quirúrgicamente para corregir un varicocele izquierdo. La cirugía se realizó de manera exitosa y actualmente iniciará su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club”, indicó la Dirección de Ciencias del Deporte del Guadalajara.

El regreso de Efraín Álvarez a las canchas estará sujeta a su evolución. Prácticamente a un mes, iniciará el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cuando Chivas reciba al Toluca el 18 de julio, a las 19:00 horas.

El regreso de Efraín Álvarez a las canchas estará sujeta a su evolución Mexsport

El jugador se convirtió en una pieza clave en el esquema de Diego Milito.

Hace unos días, el Guadalajara anunció las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

CHIVAS CONVOCÓ A 31 JUGADORES PARA PRETEMPORADA

Diego Militó convocó a 31 jugadores para la pretemporada que harán en Isla Navidad, entre ellos recientes refuerzos.

- Oscar Whalley.

- Sebastián Liceaga.

- Ángel Romero.

- Cristo Navarrete.

- José Castillo.

- Gilberto Sepúlveda.

- Miguel Tapias.

- Bryan González.

- Omar Govea.

- Ricardo Marín.

- Jonathan Pérez.

- Diego Campillo.

- Ángel Sepúlveda.

- Daniel Aguirre.

- Miguel Gómez.

- Hugo Camberos.

- Rubén González.

- Jordan Carrillo.

- Richy Ledezma.

- Samir Inda.

- Ángel Chávez.

- Kevin Castañeda.

- Santiago Sandoval.

- Sergio Aguayo.

- Luis Rey.

- Yohan Orozco.

- Leonel Calderón.

- Hugo Mata.

- Jesús Hernández.

- Carlos Hernández.

- Vladimir Moragrega.