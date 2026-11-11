Omar Cruz firma con Washington; busca regresar a MLB tras operación de rodilla

Omar Cruz encontró una nueva oportunidad para buscar su regreso a Grandes Ligas. El pitcher mexicano firmó un contrato de ligas menores con los Nationals de Washington, que incluye una invitación al spring training del equipo principal, mientras continúa su recuperación de una operación de rodilla.

El lanzador sonorense abrió una nueva etapa en su carrera después de su paso por la organización de los Padres de San Diego, aunque todavía deberá completar su rehabilitación antes de volver a competir.

Ayer precisamente firmé con Washington, con los Nacionales. Entonces, pues nuevo capítulo y a ver lo que nos viene”, expresó Cruz en una entrevista con el periódico Expreso.

El zurdo de 27 años precisó que su contrato contempla la posibilidad de presentarse al campamento de Grandes Ligas, aunque su preparación está condicionada por el avance de la recuperación.

“Con invitación al spring training de Grandes Ligas, pero igual todavía con el problema de la rodilla, ahí trabajándolo”, explicó el hermosillense.

Una recuperación todavía en marcha

Cruz llevaba 17 semanas desde la operación al momento de la entrevista y señaló que el plazo previsto para volver a competir es de aproximadamente 36 semanas, por lo que se ubicó cerca de la mitad del proceso.

Pues ahorita llevo diecisiete semanas de la operación, entonces, pues se supone que son como treinta y seis ya para estar compitiendo. Entonces, yo digo que como a mitad de proceso, vamos”, detalló el pitcher mexicano.

El lanzador no precisó el diagnóstico de la lesión ni cuál rodilla fue intervenida, y tampoco estableció una fecha definitiva para volver a la competencia. Su incorporación deportiva a la organización dependerá del desarrollo de esa rehabilitación.

Para Cruz, el acuerdo representa una oportunidad de construir el camino de vuelta al máximo nivel, donde debutó el 1 de abril de 2025 con San Diego, frente a los Guardians de Cleveland.

En aquella presentación, el sonorense lanzó una entrada sin permitir carrera. Su primera experiencia en las Mayores terminó con dos apariciones, cinco ponches y una efectividad de 4.91 en tres entradas y dos tercios, sin decisiones.

Durante 2026, el zurdo trabajó entre las sucursales de El Paso, en Triple A, y San Antonio, en Doble A, dentro del sistema de los Padres. Cerró con tres victorias, dos derrotas y 5.23 de efectividad, además de 51 ponches en 32 entradas y dos tercios.

Ahora, Washington será la tercera organización de MLB en su trayectoria, después de pertenecer a San Diego y Pittsburgh. El primer objetivo del pitcher de los Naranjeros de Hermosillo será completar su recuperación para volver a competir y aprovechar esta nueva oportunidad.