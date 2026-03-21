Thunder no visitará la Casa Blanca tras su título de la NBA

Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, decidieron no visitar la Casa Blancadurante su gira por Washington este fin de semana, en una decisión que, aunque oficialmente responde a temas logísticos, vuelve a colocar en el foco la relación entre el deporte y la política en Estados Unidos.

El equipo confirmó que existieron conversaciones con la Casa Blanca para organizar la tradicional visita de los campeones, pero el calendario impidió concretarla, pese a que el Thunder estará en la capital para enfrentar a los Washington Wizards en temporada regular.

“Nos hemos mantenido en contacto con la Casa Blanca, y agradecemos la comunicación que hemos tenido, pero el calendario simplemente no lo permitió”, señaló la franquicia en un comunicado.

La visita de los campeones a la Casa Blanca es una costumbre que se remonta a 1963 con los Boston Celtics, y durante décadas fue prácticamente automática. Sin embargo, en años recientes se ha convertido en una práctica menos frecuente, sujeta a decisiones propias de los equipos.

Aunque en este caso no hay una postura política explícita, la ausencia del Thunder se suma a antecedentes recientes. En 2017, los Golden State Warriors rechazaron la invitación tras conquistar el título, en uno de los episodios más visibles de distanciamiento entre el deporte profesional y el gobierno.

Durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), varios equipos campeones y atletas optaron por no acudir a la Casa Blanca. Entre los casos más notorios están los Golden State Warriors, los Philadelphia Eagles —cuya visita fue cancelada tras el rechazo de la mayoría del equipo— y jugadores de los New England Patriots, quienes declinaron asistir tras ganar el Super Bowl.

También hubo posturas individuales como la del pitcher Sean Doolittle, mientras que otros casos estuvieron marcados por el contexto político, incluyendo restricciones migratorias que incluso impidieron la participación de equipos extranjeros en territorio estadounidense.

Las razones detrás de estas decisiones han sido diversas, pero en muchos casos se relacionan con desacuerdos en temas como la política migratoria, la justicia social y el respaldo a movimientos como el encabezado por Colin Kaepernick.

En contraste, recientemente algunos equipos han mantenido la tradición. El mes pasado, la selección masculina de hockey de Estados Unidos acudió al Discurso del Estado de la Unión e incluso tuvo actividades en la Oficina Oval, mientras que el equipo femenil declinó la invitación por temas de agenda.

Así, la decisión del Thunder, campeón en 2025, no solo responde a logística, sino que confirma una nueva realidad en el deporte estadounidense: la visita a la Casa Blanca ya no es automática, sino una elección que cada equipo define según su contexto.