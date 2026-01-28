El Ojitos Enrique Meza sigue dando lecciones de futbol a los 77 años

Hay cosas que no pasan de moda en el futbol. Una de ellas es la pureza de un vestidor con hombres recibiendo un mensaje de motivación de un técnico sabio.

Así paso el fin de semana cuando se reunieron los jugadores leyendas del Cruz Azul para uno de esos partidos amistosos contra otros del América.

En el interior, Enrique Meza, como entrenador, volvió a dar uno de esos discursos que erizan la piel, en el que habló del amor a la pelota, al futbol y a la vida.

Los consejos de Meza sirvieron siempre para que muchos jugadores encausaran el sentido de su vida ganando dinero mientras jugaban, sin olvidar que el principal motor de su ilusión fue siempre respetar a este deporte.

"Volver a reunirnos es una idea fantástica, porque pensamos que el futbol se debe a nosotros y es al revés, el futbol nos ha hecho a todos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahora ustedes juegan porque se les da la gana".

En el estadio 10 de diciembre, la que fue la primera casa del Cruz Azul, jugadores como César Chelito Delgado, Carlos Hermosillo, Víctor La Vitola Gutiérrez y otros más, escuchaban con solemnidad a su entrenador.

En aquellos días no entendían lo que era una concentración, pero hoy tienen que jugar por el gusto. Muchos han jugado mundiales y torneos importantes, pero no desaprovechemos esta oportunidad de volver a reunirnos".

Enrique Meza les hizo un comparativo con una familia. Les susurró que muchos de ellos tiene una parentela porque en algún momento de sus vidas, mientras jugaban juntos, sus esposas e hijos, padres y madres, estaban bien, mal o regular por la preocupación que les daba ver que el equipo estuviera bien.

"Ustedes son un grupo brillante de jugadores que destacaron, que sobresalieron, entonces salgan a la cancha a jugar... no quiero patadas ni faules, para eso esta la calle, para pelearse, una cancha de futbol es un recinto de respeto y se entra a ella a eso, a jugar futbol. El mundo está muy difícil, así que no lo trasladen a la cancha, sólo distribuyan el juego".