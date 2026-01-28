Bolsas de nicotina: el nuevo caballo de Troya del tabaco

La presente administración federal le cerró la puerta a los vapeadores, pero la industria tabacalera, desde hace meses, introdujo al mercado mexicano las bolsas de nicotina.

Son del tamaño de un chicle o un dulce pequeño, que se puede consumir en cualquier lugar porque no generan humo de cigarro, pero sí una fuerte adicción y efectos nocivos a la salud, de acuerdo a los especialistas en salud pública.

Basta con que el consumidor coloque la bolsa sobre su encía para que la nicotina sea liberada de manera gradual y el cuerpo la absorba a través de la mucosa oral.

El problema aquí, de acuerdo a los expertos, es que se carece de información puntual sobre el contenido de estas bolsas de nicotina, las sustancias y porcentajes que se usan y, al no estar reguladas, la persona podría estar expuesta a consumir más nicotina durante un día, lo que incrementa el riesgo de adicción. El producto no establece límites de consumo.

A esto, advierte Inti Barrientos, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, se ha identificado en estas bolsas compuestos cancerígenos; así como inducen a la liberación de citotoxinas inflamatorias que pueden generar cambios en la mucosa oral, inflamación, sequedad en la boca, dolor y una extraña sensación en la mandíbula. Para el investigador, este producto es un riesgo, sobre todo para los adolescentes que no han tenido contacto previo con la nicotina y en poco tiempo se pueden hacer adictos a esta sustancia. En México, el consumo de tabaco es un problema de salud pública que deja un saldo de 63 mil mexicanos muertos cada año.

Las empresas cigarreras siempre van un paso adelante de las acciones del gobierno en la lucha contra el tabaquismo.

Entran promoviendo nuevos productos para que las personas dejen de fumar y, al final, lo que buscan son nuevos consumidores; tal y como sucedió con los vapeadores.

Estos nuevos productos son comercializados en las principales plazas del país. Son cajas redondas, de colores brillantes y atractivas para los jóvenes. Se estima que 103 mil personas, de 18 a 65 años de edad, han usado estas bolsas de nicotina en nuestro país, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025.

Si bien México ha dado pasos firmes en la lucha contra el tabaquismo, prohibiendo la producción y comercialización de los vapeadores, también ha dejado espacios para la entrada de nuevos productos. Mientras que se abre un nuevo capítulo entre el gobierno y la industria tabacalera, y las autoridades de salud definen qué hacer sobre las bolsas de nicotina, sería bueno que la Cofepris tomará cartas en el asunto y garantizara que estos productos no estén llegando a los adolescentes.

ABATELENGUAS

Antes de la mitad de este año se habrá cerrado el proceso de compra consolidada de medicamentos para el periodo 2027-2028, anunció Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud. Tal parece que los errores cometidos en el anterior proceso de compras ya quedaron superados. Todo indica que ya hay una mejor comunicación entre Birmex, la Ssa y la industria farmacéutica. Bien por ello, porque actualmente en diversos hospitales y clínicas hay desabasto de insumos. Ojalá que con esta adquisición bianual se resuelva este problema que impacta a los pacientes.

BAJO El MICROSCOPIO

En los últimos meses, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha comenzado a operar un cambio silencioso, pero relevante, en la forma en que se toman decisiones dentro del sistema de salud capitalino: el uso de tableros de control dinámicos para monitorear en tiempo real información clave, como nacimientos, defunciones, urgencias y uso de antimicrobianos. El proyecto arrancó desde 2022, cuando la dependencia buscaba migrar registros en papel a esquemas digitales y construir una cultura de datos en una red de más de 35 hospitales y centros de salud. Detrás de este proceso hay una alianza poco común entre la Fundación Movimiento Salud, el Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague y Microsoft. Bien por esta iniciativa, que más adelante profundizaré.