'Piojo' Herrera sería el nuevo técnico de Atlante en su regreso a Liga MX

Atlante ya tendría técnico para el Apertura 2026, torneo en el que regresará a la Liga MX luego de 12 años fuera del máximo circuito del futbol mexicano; Miguel Piojo Herrera sería quien tome las riendas para vivir su tercera etapa en los Potros de Hierro.

En busca se volver a ser protagonista en el futbol mexicano, Atlante regresará a la Liga MX a partir del Apertura 2026 -una vez que termine el Mundial- semestre que terminaría siendo de regresos a la Primera División del balompié azteca.

Atlante será el equipo 18 en el torneo, mismos que llegarán para utilizar el sitio de Mazatlán, quienes en 12 torneos en la Liga MX jamás lograron superar el Repechaje.

En la era profesional, Atlante suma tres títulos: 1946-47, 1992-93 y Apertura 2007, consagrándose como uno de los 24 campeones que ostenta la historia del futbol mexicano.

Atlante suma 3 títulos en el futbol mexicano desde su profesionalización: 1946-47, 1992-93 y Apertura 2007. Mexsport

Cabe señalar que Atlante estará disputando sus partidos de local en el Estadio Banorte de la CDMX, compartiendo casa junto con América y Cruz Azul.

De acuerdo a información compartida por Javier Alarcón, Miguel Herrera sería el elegido por Atlante, mientras que Ricardo La Volpe sería uno de los estrategas que se quedaría en las puertas, coincidiendo con lo compartido por Esteban Arce.

* El último partido de Atlante en Liga MX se disputó el sábado 26 de abril de 2014, cuando cayeron 5-2 frente a Jaguares de Chiapas (hoy extinto) en el entonces Estadio Víctor Manuel Reyna.

Títulos de Miguel Herrera como entrenador

Miguel Herrera estaría viviendo su tercera etapa como entrenador del Atlante, equipo que ha dirigido en un total de 133 partidos, ostentando 51 victorias, 39 empates y 43 derrotas.

Entre sus títulos, suma uno como futbolista vistiendo la playera de los Potros de Hierro, mientras que como entrenador presume 5:

Liga MX / Clausura 2013 - América.

Liga MX / Apertura 2018 - América.

Copa MX / Clausura 2019 - América.

Campeón de Campeones / temporada 2018-2019 - América.

Copa Oro / edición celebrada en 2015 - Selección Mexicana.

Miguel 'Piojo' Herrera cuenta con experiencia en 8 equipos distintos en Liga MX. Mexsport

BFG