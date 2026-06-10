¿Ochoa o el Tala? Javier Aguirre tendría a su elegido para el debut de México en el Mundial

La Selección Mexicana se prepara para debutar en la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, un escenario cargado de expectativas donde el Tri buscará comenzar con el pie derecho su camino en el torneo.

El equipo de Javier Aguirre llega con una mezcla de juventud y experiencia, pero la portería ha sido uno de los temas más debatidos en las últimas semanas, ¿Será que el ‘Vasco’ le ayuda a Ochoa o mantiene su alineación con Raúl Rangel?

Guillermo Ochoa acude al llamado a su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Héctor López / Excélsior

El debut mundialista representa una oportunidad única para consolidar un nuevo ciclo. Ante una Sudáfrica combativa y ordenada, México necesita solidez defensiva y rapidez en las transiciones para aspirar a la victoria.

El Tala Rangel sería el titular en el México vs Sudáfrica

Desde la lesión de Malagón, han surgido rumores sobre quién ocupará el arco titular del Tri. En las últimas semanas, la competencia entre guardametas ha generado especulaciones constantes, con Guillermo Ochoa y Raúl Rangel en el centro del debate.

Aunque todo parece estar definido. Según información de Gibran Araige, el Tala Rangel se perfila como el portero titular ante Sudáfrica.

Javier Aguirre inclina su balanza hacia el guardameta de Chivas por su momento de forma y proyección. Además de que el Vasco no pretende hacer un “homenaje” a Ochoa y priorizaría el criterio deportivo sobre la trayectoria.

El Vasco buscaría apostar por el presente y el futuro, reconociendo el gran nivel mostrado por Rangel en los entrenamientos de la Selección. La idea es dar continuidad y confianza al joven arquero en un partido de alta presión como el inaugural.

De confirmarse, el Tala enfrentaría su primera gran prueba en un Mundial. Su estilo con buen manejo de balón y reflejos lo posicionan como una opción fresca, aunque la responsabilidad de debutar en el Azteca ante miles de aficionados será mayúscula.

Raúl 'Tala' Rangel, de los cinco futbolistas convocados de Chivas a la Selección Mexicana Mexsport

¿Ochoa jugará su sexto Mundial?

El principal problema sobre el tema de la portería en la Selección Mexicana ha sido el deseo de Guillermo Ochoa de disputar su sexto Mundial.

Paco Memo tiene la ilusión de extender su récord y vivir otra Copa del Mundo con México, lo que ha generado presión emocional dentro del grupo.

Sin embargo, no se vislumbra que Memo pueda ser titular debido a la decisión del Vasco. Aguirre ha mantenido una postura técnica clara, valorando el rendimiento actual por encima de la experiencia acumulada. Aunque Ochoa sigue siendo un referente y un líder en el vestidor, la competencia interna ha inclinado la balanza hacia Rangel.