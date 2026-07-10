El oasis de las estrellas: conquistan a Messi con pasta

Con unas gafas de un auténtico rockstar y enfundado en las prendas de la Selección Argentina, Gerardo “Gerry” Cea, recuerda que un día un hombre de cabello largo y completamente blanco entró a su restaurante Café Prima Pasta y se presentó como director de cine. Antes de marcharse le hizo una promesa: hablaría del sitio que enamoró su paladar con todos sus conocidos.

El misterio no está en quién ha comido ahí. La verdadera pregunta es por qué todos terminan llegando. El lugar no presume escoltas, ni reservados imposibles. Basta cruzar la puerta para descubrir la sencillez y el amor que las personas que trabajan ahí le ofrecen a la gente.

En las paredes conviven Michael Jordan, John Travolta, Michael Caine, Madonna, Lenny Kravitz. También se encuentra Lionel Messi, quien convirtió el restaurante en una de sus escalas preferidas durante su vida en Miami.

Yo pensé que era un chiste, una noche antes mi hermano me había hecho una broma de qué John Travolta venía y le pedí a un amigo cubano que me trajera unos habanos porque a él le gustaba fumar, pero me quedo esperando y nunca llegó. Llamó una persona diciendo que era Leo Messi y que llegaban 14 personas y nunca preparé la mesa porque pensé que era una broma hasta que lo vi cruzando la puerta”, recuerda para Excélsior, Gerry Cea, acerca de su primera experiencia en 2011 cuando Messi pisó su restaurante.

Gerardo “Gerry” Cea, Lionel Messi y su papá en Café Prima Pasta. Sebastián Díaz de León

Aquella visita del director de cine, el Mundial de 1994 en Estados Unidos con Carlos el Pibe Valderrama en su restaurante y la anécdotas de boca en boca, hicieron que fuera el lugar preferido de las estrellas. En la primera semana de su apertura hace 33 años, apareció un día la cantante Madonna.

No sabía qué hacer a los 18 años en Argentina. Me atraía mucho la vida en Estados Unidos, las películas, los edificios, los autos. Les dije a mi padres y vendieron el departamento para mudarnos. Un día me crucé con este local de $1,000 dólares por mes para unas 20 personas. Llamé a mis padres y les dije que esto nos iba a salvar. Mi papá y mi mamá en la cocina, yo sabía que si a la gente le daba la pasta que cocinaban mis viejos, les encantaría”, menciona Cea.

En una extensa charla con el Periódico de la Vida Nacional, muestra cada rincón de su fascinante restaurante. Incluso, la puerta secreta que los artistas llegan a utilizar en caso de que las cosas se compliquen con los fans a las afueras de 414 71st St, en Miami Beach.

Con Michael Jordan hubo que adaptar algunos detalles en el restaurante, así como los de sus acompañantes. Todos estrellas de la NBA.

Le hicimos una mesa más alta porque no entraban. Entonces empezó a venir con sus amigos, todos gigantes de la NBA. Se fue corriendo la voz”.

Michael Jordan en su arribo en Café Prima Pasta. Sebastián Díaz de León

A Lionel Messi le gusta pedir el agnolotti rosso, que es de ricota y espinaca con una salsa rosada. También pasta con mariscos. A Cea le gusta que todos estén contentos en la mesa, es por eso que a los hijos del astro argentino los llena de helado de pistache, frutas, chocolate y limón.

La fama llegó sola, pero nunca fue la razón de existir. Café Prima Pasta sigue siendo aquel pequeño local que Gerry imaginó junto a sus padres: un lugar donde la receta familiar pesa más que cualquier apellido y donde, después de tantos años, las estrellas todavía llegan buscando algo que el dinero no puede comprar: una historia que contar.