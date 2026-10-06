¡Siete veces rey! Novak Djokovic es campeón en China, logra su título 102 y acecha a Roger Federer

Novak Djokovic ha vuelto a escribir una página dorada en los libros de historia del deporte blanco mundial. A sus 39 años, el tenista serbio se proclamó campeón del Abierto de China tras la sorpresiva retirada por lesión del australiano Alex de Miñaur en el partido final, justo cuando el marcador favorecía al de Belgrado por 7-6(3) y 1-0. Esta victoria representa su séptimo cetro en la capital china, la extensión de su asombroso récord invicto de 34-0 en este certamen y marca un hito monumental: el título número 102 de su carrera profesional en el circuito ATP.

Con esta nueva corona bajo el brazo, Djokovic consolida su estatus indiscutible como el tercer tenista masculino más laureado de todos los tiempos en la Era Abierta. El serbio recorta distancias de forma amenazante con los dos únicos hombres que se mantienen por delante de él en el Olimpo histórico del tenis mundial.

El acecho a los récords de la Era Abierta

El serbio de 39 años se encuentra ahora en una posición privilegiada para romper marcas históricas en los próximos meses del circuito varonil:

A un paso de Roger Federer: Con 102 coronas en su vitrina, "Nole" se ubica a solo un campeonato de igualar la marca del suizo, quien ocupa la segunda posición de todos los tiempos con 103 títulos oficiales.

Con 102 coronas en su vitrina, "Nole" se ubica a solo un campeonato de igualar la marca del suizo, quien ocupa la segunda posición de todos los tiempos con oficiales. La mítica plusmarca de Jimmy Connors: El récord absoluto del estadounidense, con 109 títulos desde finales del siglo pasado, luce cada vez más cercano para el insaciable apetito competitivo del serbio.

El récord absoluto del estadounidense, con desde finales del siglo pasado, luce cada vez más cercano para el insaciable apetito competitivo del serbio. Racha histórica de consistencia: Al levantar su primer trofeo de la presente temporada, se convirtió en el primer jugador en la historia en conquistar al menos un título ATP durante 21 temporadas consecutivas, una racha de longevidad sin precedentes en el tenis moderno.

Respeto al rival y la mira puesta en Shanghái

A pesar de la inmensa alegría por el resultado numérico en el torneo asiático, el campeón mostró un enorme respeto por su oponente de la final en la ceremonia de premiación.

He completado una de las mejores semanas de los últimos dos años. Al mismo tiempo, él se retiró, por lo que no se siente del todo bien estar eufórico. Pero muy en el fondo, estoy sumamente orgulloso de este logro", declaró Djokovic.

Con las 102 coronas aseguradas, el serbio viajará de inmediato para disputar el Masters 1000 de Shanghái, donde buscará seguir agigantando sus registros individuales.