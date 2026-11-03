¡Boicot contra Rusia! Seis países se niegan a jugar ante su selección de hockey tras fallo del TAS

Seis países europeos anunciaron que se negarán a jugar contra Rusia en el hockey sobre hielo internacional, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ordenara permitir el regreso de sus selecciones a las competencias de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF).

Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Letonia y República Checa encabezan la oposición a la reincorporación rusa, cuya exclusión se mantenía desde 2022, después de la invasión a Ucrania.

La postura representa un nuevo desafío para la IIHF, que ahora debe encontrar la manera de cumplir el fallo sin ignorar el rechazo de varias de sus federaciones afiliadas.

¿Por qué los países europeos rechazan jugar contra Rusia?

El TAS resolvió el 30 de octubre que la IIHF no presentó pruebas suficientes para justificar la exclusión de los equipos rusos por motivos de seguridad. Por ello, ordenó permitir su participación en los campeonatos contemplados en la resolución.

La federación internacional expresó su desacuerdo con el fallo, aunque reconoció que deberá acatarlo. También advirtió que la reincorporación implica dificultades operativas relacionadas con los calendarios, los viajes, el alojamiento y las medidas de seguridad.

Noruega, Dinamarca y Suecia confirmaron que no enfrentarán a Rusia en el Campeonato Mundial masculino de 2027, programado en Alemania del 13 al 30 de mayo. Sin embargo, aclararon que sí disputarán sus otros encuentros.

Patrocinadores y sedes también presionan a la IIHF

La resistencia no se limita a las selecciones. La ciudad finlandesa de Turku advirtió que renunciará a organizar el Mundial Junior de 2028 si Rusia participa, mientras que la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo manifestó su rechazo a la reincorporación y evalúa sus consecuencias como anfitriona.

En el terreno comercial, AJ Products anunció que retirará su patrocinio del Mundial masculino de 2027. La empresa sueca mantenía una relación con el campeonato desde 1989, por lo que su salida representa un golpe importante para la organización.

La compañía finlandesa Nokian Tyres también advirtió que terminará su patrocinio si Rusia compite.

La IIHF enfrenta así un escenario complejo: deberá implementar la resolución del TAS mientras crece la oposición deportiva, institucional y comercial a la presencia rusa en sus torneos.