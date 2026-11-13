DT de Jamaica manda advertencia a Gilberto Mora previo al duelo vs México

La Selección Mexicana está a escasas horas de disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y previo a este duro y complicado encuentro, Rudolph Speid, entrenador de Jamaica, le manda una importante advertencia a Gilberto Mora.

El DT de los ‘Reggae Boyz’ sabe perfectamente que a con apenas 18 años de edad recién cumplidos Gil Mora es una de las armas más peligrosas que tiene México en su plantilla y si quieren llegar al partido de Vuelta con opciones de avanzar, tendrá que neutralizar a la joya del Tri.

El entrenador jamaiquino destacó la calidad del ’10’ del la Selección Mexicana, sin embargo, aseguró que le harán la vida complicada y tendrá mucha presión durante el tiempo que ‘Morita’ esté en el campo.

“Sabemos de él, es realmente bueno, muy muy bueno; pero al final del día.. Si es realmente bueno, sobrevivirá la presión; si no, meteremos más presión en él”.

gilberto Mora se estrenó como goleador de la Selección Mexicana justo en su primer partido con el dorsal '10'. SNM

De igual manera el delantero jamaiquino que milita en el St. Pauli, Ricky-Jade James, aseguró que le tiene total respeto a México como rival, pero dentro del campo todo puede suceder y buscarán dar la campanada como ya ha sucedido en el pasado.

“Respetamos a nuestro rival, pero en el campo son once contra once”

Gilberto Mora vivirá nuevo reto en el Tri

A pesar de ya tener de experiencia el haber disputado una Copa del Mundo, Gilberto Mora se enfrentará a un escenario completamente nuevos para él, un partido de eliminatoria en el Caribe.

Pese a que el rival no es el más fuerte deportivamente hablando, esta clase de partidos en la zona suelen no ser sencillos para la Selección Mexicana y ‘Morita’ lo vivirá en carne propia este sábado en Kingston.