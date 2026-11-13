DT de Jamaica manda advertencia a Gilberto Mora previo al duelo vs México
El estratega jamaiquino asegura que sus jugadores irán a presionar a 'Morita' desde el minuto uno en Kingston; jugará de tú a tú al Tri
La Selección Mexicana está a escasas horas de disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y previo a este duro y complicado encuentro, Rudolph Speid, entrenador de Jamaica, le manda una importante advertencia a Gilberto Mora.
El DT de los ‘Reggae Boyz’ sabe perfectamente que a con apenas 18 años de edad recién cumplidos Gil Mora es una de las armas más peligrosas que tiene México en su plantilla y si quieren llegar al partido de Vuelta con opciones de avanzar, tendrá que neutralizar a la joya del Tri.
El entrenador jamaiquino destacó la calidad del ’10’ del la Selección Mexicana, sin embargo, aseguró que le harán la vida complicada y tendrá mucha presión durante el tiempo que ‘Morita’ esté en el campo.
“Sabemos de él, es realmente bueno, muy muy bueno; pero al final del día.. Si es realmente bueno, sobrevivirá la presión; si no, meteremos más presión en él”.
De igual manera el delantero jamaiquino que milita en el St. Pauli, Ricky-Jade James, aseguró que le tiene total respeto a México como rival, pero dentro del campo todo puede suceder y buscarán dar la campanada como ya ha sucedido en el pasado.
“Respetamos a nuestro rival, pero en el campo son once contra once”
Gilberto Mora vivirá nuevo reto en el Tri
A pesar de ya tener de experiencia el haber disputado una Copa del Mundo, Gilberto Mora se enfrentará a un escenario completamente nuevos para él, un partido de eliminatoria en el Caribe.
Pese a que el rival no es el más fuerte deportivamente hablando, esta clase de partidos en la zona suelen no ser sencillos para la Selección Mexicana y ‘Morita’ lo vivirá en carne propia este sábado en Kingston.