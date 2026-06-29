Noble gesto: Neymar interviene tras invasión de una fan al campo después del triunfo de Brasil

La clasificación de Brasil a los octavos de final del Mundial dejó una escena inesperada una vez terminado el partido. Mientras los jugadores recorrían el campo para agradecer el apoyo de los cerca de 68 mil aficionados presentes en el Houston Stadium, una mujer logró burlar el dispositivo de seguridad e invadió el terreno de juego con el objetivo de llegar con Neymar.

La aficionada corrió directamente hacia el delantero brasileño, quien no tuvo participación en el encuentro, pero permaneció junto al resto de sus compañeros durante los festejos por la dramática victoria de 2-1 sobre Japón.

Antes de que el personal de seguridad la retirara del césped, Neymar se acercó a la joven y, en un gesto que llamó la atención de los presentes, tomó a uno de los elementos de seguridad del brazo para pedir que actuaran con calma mientras escoltaban a la invasora fuera del terreno de juego.

La mujer fue retirada sin que se registraran incidentes mayores y Brasil pudo continuar con la celebración de una clasificación conseguida en los últimos instantes del encuentro.

El equipo dirigido por Brasil remontó el marcador gracias a los goles de Casemiro y Gabriel Martinelli. El tanto del extremo del Arsenal llegó en el tiempo agregado y desató la euforia tanto en la cancha como en las tribunas, donde la afición brasileña convirtió el estadio de Houston en una auténtica fiesta auriverde.

Aunque Neymar no jugó ante Japón, continúa recuperándose físicamente y todo apunta a que podría reaparecer el próximo domingo, cuando Brasil dispute los octavos de final en Nueva Jersey frente al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega. La expectativa por su regreso sigue creciendo y la escena vivida en Houston dejó claro que el capitán brasileño continúa siendo el gran imán de la selección, incluso desde fuera del terreno de juego.