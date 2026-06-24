En el regreso de Neymar, Vinicius mete de líder a Brasil a los 16vos

Aunque hubo muchas dudas en el primer partido, en el cierre de la Fase de Grupos, un extraordinario Vinicius Júnior guio a Brasil a una goleada sobre Escocia (3-0), para colocarse como líder del Grupo C.

A pesar de que en este partido se jugaba mucho la selección brasileña, los escoceses prácticamente le regalaron el partido.

Jugadores de Brasil celebrando el gol de Vinicius REUTERS

Corría apenas el minuto 7 del partido, Hendry mandó un pase muy flojo para su arquero, donde Vinicius aprovechó, se quitó al cancerbero y definió para poner el 1-0.

Y si eso no fuera suficiente, otro terrible error de la defensa de Escocia, le permitió al 7 hacer su doblete. Sin embargo, llegó la polémica con el mexicano César Ramos, ya que terminó anulando el gol.

El VAR lo mandó a llamar, donde estaba Guillermo Pacheco, y decidieron echar para atrás el tanto de Vini por una falta previa.

Sin embargo, en el final del primer tiempo, ahora sí llegó su cuarto gol. Centro pasado, otro error del defensa y del arquero de Escocia, y el jugador del Real Madrid cerró la pinza para hacer el 3-0.

Neymar regresó con Brasil en el Mundial 2026

En el segundo tiempo, el partido no le pasó nada, incluso Escocia hizo cambios cuidando a sus jugadores, ya que tiene posibilidades de clasificar como uno de los mejores terceros.

Los minutos pasaron y el momento del partido llegó, Neymar Júnior ingresó al campo. El ‘10’ pisó el campo a los 75 y tuvo buenas intervenciones, evidentemente, la afición coreaba su nombre cada que tocaba la pelota.

La última vez que Neymar jugó con la Selección de Brasil fue el 17 de octubre de 2023, en las eliminatorias rumbo al Mundial. Tres años después, Ney vistió la playera brasileña.

Brasil, como líder a dieciseisavos

La Selección de Brasil logró el primer objetivo que tenía en este Mundial 2026, clasificó como líder del Grupo C.

A pesar de que llegaba a esta última jornada con el peligro de que Marruecos pudiera haberlo sacado, la victoria contundente ante Escocia y la mejor diferencia de goles, ponen a la Scratch Du Oro como primera.