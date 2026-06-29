El noble gesto de Japón con su afición tras quedar eliminados del Mundial 

Pese a mostrar garra, disciplina y momentos de buen futbol, la Selección de Japón quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer frente a Brasil en un partido intenso.

Los nipones salieron con todo, presionando alto y buscando sorprender al pentacampeón, pero la calidad individual y la efectividad de Brasil terminaron marcando la diferencia.

Jugadores de Japón, tristes tras la eliminación del Mundial REUTERS

Aunque dejaron todo en la cancha, el resultado no acompañó. Japón se va del torneo con la frente en alto por su actitud y compromiso, pero con el sabor amargo de una eliminación que duele especialmente después de haber soñado con avanzar más lejos.

Los jugadores japoneses agradecieron a su afición

Tras el pitazo final, los seleccionados nipones se dirigieron hacia la zona de las gradas donde se concentraba su hinchada.

Allí, formaron una línea y realizaron profundas reverencias tradicionales, inclinándose ante los aficionados que los habían acompañado hasta Houston.

Los fanáticos respondieron con aplausos masivos, ondeando banderas y coreando cánticos de apoyo. En un gesto recíproco, varios jugadores comenzaron a aplaudir también hacia las tribunas, creando un emotivo intercambio de respeto y gratitud entre equipo y público.

Este momento de conexión se extendió por varios minutos. Mientras algunos jugadores mantenían la cabeza baja en señal de humildad, otros levantaban la mirada para agradecer directamente a quienes no dejaron de alentarlos ni un segundo, incluso en la derrota.

Autocrítica y lágrimas marcan la despedida de Japón

Los jugadores japoneses no ocultaron su frustración y se reprocharon duramente la eliminación.

En el campo, se vieron escenas de profunda decepción: algunos se sentaron en el césped con la mirada perdida, mientras otros agachaban la cabeza visiblemente afectados.

Jugadores de Japón llorando tras la eliminación del Mundial REUTERS

Las lágrimas corrieron sin control. Imágenes muestran a futbolistas abrazándose entre sí con el rostro bañado en llanto, consolándose mutuamente tras haber dado todo por su país. La emoción contenida durante el partido estalló en estos momentos de cruda sinceridad.