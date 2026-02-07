Genoa y Johan Vásquez caen en el 90+5' ante Napoli

Napoli logró una victoria sobre la hora (3-2) en la cancha del Genoa de Johan Vásquez, este sábado en la 24ª fecha de la Serie A, que permite al vigente campeón de Italia mantenerse en el podio por detrás de Inter y de AC Milan.

Luego de que el ucraniano Ruslan Malinovskyi adelantase a los locales de penal (3'), el Nápoles volteó el marcador en menos de dos minutos por medio del danés Rasmus Höjlund (20') y del escocés Scott Mctominay (21').

El segundo tiempo estuvo cerca de costarle caro a los hombres de Antonio Conte. Un error defensivo propició el 2-2 obra de Lorenzo Colombo (57'), antes de que los napolitanos se quedasen con diez jugadores por la segunda amarilla que vio el defensor brasileño Juan Jesus (76').

Pero un penal provocado por Maxwel Cornet en el tiempo añadido, y convertido por Höjlund (90+5') -su octavo gol de la temporada-, permitió al conjunto del sur de Italia regresar a casa con los tres puntos.

Napoli, con 49 puntos, queda a sólo uno del AC Milan, y a seis del líder interista.

Los dos clubes de la capital lombarda tienen que jugar aún sus partidos de la jornada: el Inter visita al Sassuolo el domingo, y el AC Milan recibe al Como el 18 de febrero en un partido aplazado por la inauguración en San Siro de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina.

