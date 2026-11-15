¡No hubo remontada! Rayadas sufrió, pero elimina a Pachuca y avanza a Semifinales del Apertura 2026

Hubo remontada, pero del lado de Monterrey. Con un segundo tiempo dominante, Rayadas ganó 3-2 el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 y avanzó a Semifinales. A pesar de haber estado 0-2 abajo en el partido, las regiomontanas remontaron en el segundo tiempo y confirmaron la superioridad que consiguieron en la Ida.

Por un momento, Pachuca estuvo en Semifinales, pues se habían puesto 0-2 arriba en el juego y 1-2 en el marcador global. Sin embargo, Rayadas dominó en toda la segunda parte y con los goles de Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez le dieron la vuelta al partido y sellaron su boleto a Semis.

Rayadas avanzó a Semis del AP26 MEXSPORT

¿Cómo fue el partido de Vuelta entra Rayadas y Pachuca?

Desde los primeros minutos, Pachuca se mostró como el equipo que necesitaba ir al frente para sacar la eliminatoria. Y tras algunas aproximaciones sin claridad, las Tuzas lograron abrir la pizarra muy temprano en el encuentro, algo que silenciaba de momento el Estadio BBVA.

Al minuto 9, Aline Gomes mandó un centro preciso al corazón del área. Sin marca y con mucho espacio, Paola García se elevó para rematar de cabeza. Y aunque Paola Manrique sí alcanzó la esférica, no fue suficiente para evitar el gol, por lo que el marcador se ponía 0-1 en favor de las Tuzas y 1-1 en el marcador global.

Tras esto, las visitantes no dejaron de insistir y seguían con el dominio en busca de ponerse arriba en el marcador global. Al minuto 18 Manrique logró atajar un intento de las Tuzas y unos segundos después el poste salvó a Monterrey de recibir el segundo. Sin embargo, tanta superioridad no tardó en verse reflejada.

Al minuto 19, Eudimilla mandó un gran pase a profundidad para Aline Gomes. Tras ganar la espalda de la defensa de Rayadas, la atacante de Pachuca condujo el balón, ingresó al área y con la parte interna definió para anotar el 0-2 y ahora sí darle ventaja a las Tuzas en el marcador global.

Sin embargo, Monterrey no dio tregua en el segundo tiempo y con un gol de vestidor se metieron nuevamente en la eliminatoria. Al minuto 46, tras un tiro de esquina cobrado por Lucía García, fue Valeria del Campo la que se elevó, le ganó a su marca en el aire y con un cabezazo puso el 1-2 del juego, que empataba el global a dos goles.

Y ya con la inercia positiva, Monterrey dominó ampliamente el trámite del juego y logró tomar nuevamente la ventaja en el global al 68'. Tras recibir un pase de Lucía García, fue Diana García la que fuera del área se perfiló y con un gran tiro raso y cruzado anotó el tanto que le daba más tranquilidad a Rayadas.

Y al minuto 80, Rayadas dio el golpe final con un golazo. Desde larga distancia, Alexandra Godínez remató a segundo poste y la colgó en el ángulo, para así poner el 3-2 en el partido y el 4-2 definitivo en el marcador global a favor de Monterrey.