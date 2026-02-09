Nico Ibáñez viaja a CDMX para exámenes médicos y firmar con Cruz Azul

El reloj marca las últimas horas del mercado de fichajes y la directiva de Cruz Azul decidió dar el golpe sobre la mesa que su afición tanto exigía. Tras una serie de negociaciones relámpago con la directiva de Tigres, se confirmó que Nicolás Ibáñez es el elegido para convertirse goleador en el esquema celeste. El atacante argentino emprenderá el viaje a la Ciudad de México este lunes 9 de febrero para cerrar los detalles finales de su incorporación.

La necesidad de un ‘9’ con experiencia probada en el futbol mexicano resultó evidente desde el inicio del torneo. Ante la falta de contundencia en partidos clave, la dirección deportiva aceleró las pláticas para traer a un hombre que ya sabe lo que es ser campeón y figura en nuestra liga. Ibáñez, quien mantenía un contrato vigente con los de la UANL hasta finales de 2026, finalmente recibió luz verde para buscar nuevos retos en La Noria.

DETALLES DE LA OPERACIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS

El movimiento se gestó bajo una presión máxima, debido a la proximidad del cierre de registros de la Liga MX. Según reportes de fuentes cercanas a ambos clubes, el acuerdo se destrabó luego de que el jugador pasara los últimos días entrenando con la plantilla Sub 21 de los regiomontanos, a la espera de que se definiera su futuro profesional.

Nicolás Ibáñez tirando de zurda. Mexsport

Nico Ibáñez aterrizó en territorio capitalino con una agenda apretada. El plan de trabajo incluyó el traslado inmediato a una clínica privada para realizar las pruebas físicas y los exámenes médicos de rigor. Una vez que superó estos requisitos, el delantero se dirigió a las oficinas del club para estampar su firma en el contrato que lo vincula formalmente con Cruz Azul. Este refuerzo no solo aportó frescura al ataque, sino que trajo consigo una jerarquía que pocos delanteros extranjeros poseen actualmente en el circuito nacional.

EL ADIÓS DE TIGRES Y EL AVAL DE GUIDO PIZARRO

Mientras la negociación llegaba a su fin, en el campamento del norte el ambiente fue de despedida. Guido Pizarro, quien recientemente asumió roles de liderazgo técnico y directivo tras la llegada de refuerzos como Rodrigo Aguirre, habló sobre la situación del ariete antes de viajar para sus compromisos en la Concacaf Champions Cup.

Nicolás Ibáñez controlando el balón. Mexsport

Pizarro reconoció que el club buscó lo mejor para ambas partes. "Tenemos tiempo hasta hoy en la noche y esperemos que sea lo mejor para él y para la institución", señaló el capitán histórico antes de que se hiciera oficial la salida del argentino. La salida de Nico liberó una plaza importante en el equipo de la UANL, permitiendo que el jugador encontrara en Cruz Azul los minutos y el protagonismo que perdió recientemente en el volcán.

Con esta incorporación, La Máquina cerró filas para encarar el resto del Clausura 2026, confiando en que el olfato goleador de Ibáñez sea la pieza que faltaba para pelear seriamente por el título de liga.