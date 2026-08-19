Nick Kyrgios en polémica: suspendido tras positivo por cocaína

Nick Kyrgios enfrenta una nueva polémica en su carrera, después de ser suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína, así lo dio a conocer la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

“El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Es un estimulante y sustancia ilícita que figura en la lista de sustancias prohibidas por la AMA. En caso de consumo fuera de competición, se aplican sanciones reducidas para este tipo de sustancias”, indicó la ITIA.

El mensaje de Nick Kyrgios en redes sociales Captura de pantalla

La suspensión para el tenista de 31 años corre a partir del 4 de agosto.

Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon 2022, no superó un test durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio. En una publicación en Instagram asumió su total responsabilidad.

“Cometí un enorme error. Lo siento, pido perdón a mis aficionados, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que da esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, publicó el australiano.

El mejor resultado que ha tenido Nick Kyrgios es el subcampeonato de Wimbledon 2022, final que perdió contra Novak Djokovic en cuatro sets.

Títulos de Nick Kyrgios: 7 títulos individuales ATP.

7 títulos individuales ATP. Mejor ranking: 13 en 2016.

En enero admitió que quizás nunca volverá a su mejor versión como jugador, siendo uno de los escasos tenistas en haber sumado victorias oficiales contra el "Big Four" formado por Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

Pero una serie de lesiones en el codo, muñeca, cadera, rodillas, hombros y clavícula le han ido lastrando, hasta el número 919 del ranking ATP.

“Nada de eso justifica lo que hice. La buena noticia es que esto me ha dado un toque de atención. Lo siento, trabajaré y volveré mejor”, añadió.